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港媒：中共黨內有人挑戰習核心 籲發展民主

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
中共總書記習近平。圖／新華社
中共總書記習近平。圖／新華社

星島日報14日刊登分析文章指出，「習近平關於全面從嚴治黨論述摘編（2021年版）」一書最近出版，部分論述首次公開發表。中共黨內有人對確立「習核心」有不同看法，希望「發展黨內民主」。

文章表示，書中摘取了習近平習於2018年1月在中共19屆中紀委第二次全體大會的講話，內容是「隨着全面從嚴治黨不斷深入，黨內也出現了一些雜音噪音。有的說甚麼『過去五年強調黨的集中統一夠充分了，今後要把重心放在發展黨內民主上。』出現這些奇談怪論，有的是政治上糊塗，頭腦不清醒；有的則是別有用心，自身不乾淨，企圖蒙混過關。」

文章表示，習近平在中共18大執政之後，掀起史無前例的反腐敗風暴，同時加強中央集權，在2016年秋天的中央全會確立「習核心」。

文章分析，習近平的上述談話顯示，中共黨內「對此（習核心）」有不同看法，有人希望「發展黨內民主」，因此遭習近平斥為「奇談怪論」，隨後兩個月，中國全國人民代表大會修改憲法，刪除了國家主席的任期制。

不久，官方要求全黨做到「兩個維護」，即維護習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，維護黨中央權威和集中統一領導。

但文章表示，在官方提出「兩個維護」後，大陸仍出現一些幹部「懶政」及不作為。今年1月，習近平又在中紀委大會發表重話：「現在突出的問題是，有的缺乏擔當精神，工作懈怠、怕苦畏難、敷衍塞責……」。

習近平 中共 中紀委

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