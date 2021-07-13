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中共登島演習畫面公開 紅旗導彈等多型裝備打擊敵軍

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
中共解放軍第72集團軍某旅以多型裝備協同打擊「敵方」。（大陸央視軍事頻道截圖）
中共解放軍第72集團軍某旅以多型裝備協同打擊「敵方」。（大陸央視軍事頻道截圖）

以掩護登島部隊向縱深攻擊為背景，中共解放軍第72集團軍某旅防空分隊近日展開對空多目標綜合防禦打擊演練，引發關注。隸屬於東部團區的第72集團軍，軍部駐地浙江省湖州市。

據大陸官方央視軍事周二（13日）報導，機動300餘公里後，第72集團軍某旅防空分隊展開了一場對空多目標綜合防禦打擊演練。演習中，「敵軍」武裝直升機、無人機、巡弋飛彈等先後來襲，解放軍車載便攜導彈、紅旗導彈、自行高炮等多型裝備協同打擊，成功摧毀目標。

演練進入攻堅階段，「敵軍」反制力量發射巡弋飛彈，向中共解放軍炮兵群、縱深攻擊群等重要目標實施攻擊。高炮部隊佔據有利地形實施層層攔截，便導分隊和紅旗分隊則採取交叉部署、彈炮結合的戰法組織協同抗擊。

另據中國央視新聞直播間節目報導，該旅防空營營參謀宋雨圃介紹，防空作戰最突出的特點就是一個快字，「敵軍」依託直升機、無人機能夠快速機動、快速編組、快速實施火力打擊。防空分隊就必須比他們還要快，不僅訊息捕捉快，指揮決策、火力打擊同樣要快。尤其是在陌生地域作戰，這就對全體防空兵提出了很高的要求。

該旅防空營營長張昱朝則在接受央視採訪時則表示，此次演習，部隊依託新型雷達和交戰管理系統，實現敵情訊息即時捕捉、即時共享，作戰行動協同配合，多型裝備梯次抗擊，檢驗提高部隊聯合預警、智能分配、彈炮混編、多站聯動等戰法打法的實踐運用能力。

解放軍 央視 直升機 中共

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