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搶灘登島「踹門」利器？大陸自研05式兩棲裝甲車演習

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸新式05式裝甲車，號稱可擔任搶灘奪島的「踹門」角色。（騰訊新聞網）
大陸新式05式裝甲車，號稱可擔任搶灘奪島的「踹門」角色。（騰訊新聞網）

中共解放軍陸軍第73集團軍兩棲裝甲部隊近日在某海域開展海上演習，訓練使用中國大陸自主研發的05式兩棲裝甲車圍繞海上戰術等進行。大陸軍事專家宋忠平解讀認為，05式兩棲裝甲車依靠其行進速度、強大的火力和支援能力，可以實現快速地搶佔灘頭陣地，為後續的裝備、人員上岸創造條件。

大陸央視軍事頻道直播這場演習。在搶灘登島作戰中，中國自研05式兩棲裝甲車擔任「踹門」的角色。據微信公眾號「政知見」報導，05式兩棲裝甲車採用越野能力更高的履帶式底盤，裝備強大的動力系統和武器系統，可在水中行進過程中對敵進行火力打擊，是目前中共解放軍列裝的最為先進的兩棲登陸裝甲裝備，綜合戰力在世界上也堪稱首屈一指。

央視軍事評論員宋忠平表示，05式兩棲裝甲車是中國專門為兩棲登陸作戰研製的一系列裝備。之所以說是一系列，因為05式裝甲車是一個兩棲車輛家族的概念，發展出了多款不同類型的兩棲車輛，遂行不同任務。

他介紹稱，05式兩棲裝甲車族採用一樣的履帶式底盤，然而車輛上搭載的主要裝備並不一樣。比如，05式裝甲車族包括裝備105毫米線膛炮的05式兩棲突擊車、裝備30毫米機關炮和反坦克導彈的05式兩棲步戰車，以及兩棲指揮車、搶修車等。

提到05式兩棲裝甲車的「獨門秘籍」，宋忠平表示，其一，相比其他國家的兩棲裝甲車，05式在水中的行進速度大幅領先，可達到25公里／每小時，也因此被媒體稱為「海上超跑」，「其他國家的兩棲裝甲車的水中時速大都不超過10公里。不能小看這一點，兩棲登陸裝備的薄弱點正是在水中行進的過程，提高速度將有效提升戰場生存率，提高登陸效率。

宋忠平還表示，例如俄羅斯等國的兩棲登陸車輛採用輪式底盤，這可以提高車輛陸上的行進速度，但是灘頭陣地的環境複雜，其實履帶式底盤的通過性、適應性更高。

其二，05式兩棲裝甲車配備的主戰裝備火力強大，「05式兩棲突擊車裝備了105毫米線膛炮，這款主炮按照口徑區分，已經達到了坦克的標準，從這個角度上講中國將05式兩棲突擊車看成兩棲坦克也沒問題。另外，還解決了主炮射擊的高後坐力問題，保證了其在水中射擊的精度」。

宋忠平還強調，除了主炮外，步戰車、指揮車、搶修車都根據不同任務類型裝備有各類專業設備，這種統一標準、模塊化的設計理念，不但代表着05式裝甲車族生產、列裝的成熟度，也體現了兩棲登陸作戰的體系作戰理念，這甚至比某一款單獨的先進裝備更加重要。

對於駐紮在沿海地區的解放軍而言，依靠05式裝甲車如何「踹門」奪島？宋忠平解讀認為，05式兩棲裝甲車依靠其行進速度、強大的火力和支援能力，可以實現快速地搶佔灘頭陣地，為後續的裝備、人員上岸創造條件。整個過程，05式兩棲車族將各自發揮其優勢能力，共同履行「踹門」任務。

裝甲車 解放軍 演習 央視 中共

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