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日本防衛白皮書首提台灣周邊穩定重要性 陸外交部回嗆

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
日本在年度防衛報告中首次提到台灣周邊穩定的重要性，大陸外交部13日表示，「這段時間日方接二連三拿中國說事。」（圖／取自大陸外交部網站）
日本在年度防衛報告中首次提到台灣周邊穩定的重要性，大陸外交部13日表示，「這段時間日方接二連三拿中國說事。」（圖／取自大陸外交部網站）

日本在年度防衛報告中首次提到台灣周邊穩定的重要性，加劇對台灣的擔憂。大陸外交部13日表示，「這段時間日方接二連三拿中國說事，粗暴干涉中國內政，無理指責中方正常的國防建設和軍事活動。」

日本防衛省在白皮書中說：「台灣周邊局勢的穩定很重要，不僅對我國（日本）安全，對國際社會的穩定也很重要。日本必須高度重視，提高警覺。」

澎湃新聞報導，對此，大陸外交部發言人趙立堅於13日的例行記者會上表示，「這段時間日方接二連三拿中國說事，粗暴干涉中國內政，無理指責中方正常的國防建設和軍事活動，對中方正當的海洋活動說三道四，渲染所謂『中國威脅』，這是極其錯誤和不負責任的。中方對此強烈不滿，堅決反對。」

趙立堅強調，「台灣是中國領土，台灣問題純屬中國內政，中方絕不允許任何國家以任何方式插手台灣問題。中國必須統一，也必然統一，中國實現完全統一最有利於地區和平穩定。」

趙立堅還說，釣魚台及其附屬島嶼是中國領土不可分割的一部分。中方在釣魚台海域開展巡航執法活動是行使本國固有權利，正當合法。海警法是一項例行的（中國）國內立法，不針對特定國家，完全符合國際法和國際實踐。

他指出，實際上包括日本在內，很多國家早就制定實施了類似法律，日方的謊言外交和雙重標準可以休矣。而印太戰略目的在推行集團對抗，是要打造地緣爭奪的小圈子，是冷戰思維的復辟和歷史的倒退，應該被掃進垃圾堆。日方把太平洋的自由開放調門唱得老高，「能不能先解決自身試圖在太平洋搞核污染水自由排放的問題？」再次敦促日方端正心態，體現出對中國主權的尊重，以及對維護地區和平穩定的誠意。

日本 趙立堅 外交部

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