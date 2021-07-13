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香港警方將起訴「光城者」15歲嫌犯 另4人獲保釋

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
香港警方13日將起訴港獨組織「光城者」的1名15歲羅姓疑犯，其餘4人13日稍晚獲准保釋。（圖／取自中新網）
香港警方13日將起訴港獨組織「光城者」的1名15歲羅姓疑犯，其餘4人13日稍晚獲准保釋。（圖／取自中新網）

港獨組織「光城者」9名成員遭指控涉策畫恐攻被捕後，香港警方國家安全處人員以涉嫌「串謀策畫恐怖活動罪」之名，於12日再拘捕5人。警方13日將起訴1名15歲羅姓嫌疑犯，其餘4人13日稍晚可望獲准保釋。

據香港星島日報報導，12日被捕的四男一女中，3人仍就讀中學，分別15歲羅姓男子、17歲楊姓女子及19歲鄭姓男子，當中楊女在國際學校讀書，疑為「金主」之一，另一名被捕的37歲男子，在一家企業任職物管部門經理，也被懷疑是「金主」，剩下一名被捕者據稱是任職建築工人的28歲男子，五人仍被通宵扣查。英皇集團證實物管部一名員工被捕，目前已暫停該員工職務，並強烈譴責公然挑戰法律的違法暴力行為。

港警務處國家安全處上周一拘捕9名涉嫌策畫爆炸恐攻的「光城者」成員，經追查後昨日在全港多處地方採取第二波行動，以涉嫌違反「港區國安法」第24條「串謀策劃恐怖活動罪」拘捕5人，並搜查這些人的住處及工作地點。

香港 恐攻 港警

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