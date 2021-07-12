美媒稱全球抗疫美國第一 趙立堅：只能表示「呵呵」

大陸外交部發言人趙立堅今天主持例行記者會，有記者提問，彭博社日前發布新一期的全球抗疫排名，美國排名第一，成為全球第一抗疫大國，中國排名第八，中方有何評論？

趙立堅回應說：「這幾天我的好幾位同事和朋友都在問我，彭博社這個報告是不是印錯了？他們還問，在他們心中一向權威的彭博社，怎麼能如此小兒科？」

他並指出，看到有關報導說，彭博社的所謂全球抗疫排名，為了達到美國第一的結果，不惜將以往排名中最為關鍵的確診病例和死亡人數等要素刪掉，並將執行封鎖和出入境防疫管理政策視為負面因素，這既不符合事實，也不尊重科學，更不尊重生命。

趙立堅說，中國人常說，老百姓心中有桿秤，群眾的眼睛是雪亮的。所謂的排名和民調結果，把黑的說成白的，白的說成黑的，也許今後還能把死的說成活的。「我想世界民眾只能表示呵呵了，姑且把它當作茶餘飯後的談資吧。」