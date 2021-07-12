快訊

台積電證實三名員工確診 數百名員工初步篩檢結果出爐

北捷清潔工確診感染源擴散 新北2人中鏢足跡曝...已累積10人確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

共軍東部戰區飛行演習 北部戰區實彈射擊

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
據人民網，近日，浙東某機場戰機轟鳴，東部戰區海軍航空兵某旅緊貼實戰，連續組織開展多機型、多課目、大強度跨晝夜飛行訓練。（人民網）
據人民網，近日，浙東某機場戰機轟鳴，東部戰區海軍航空兵某旅緊貼實戰，連續組織開展多機型、多課目、大強度跨晝夜飛行訓練。（人民網）

據大陸人民網12日報導，解放軍東部戰區海軍航空兵某旅，連日來連續組織開展多機型、多課目、大強度的跨晝夜飛行訓練，提升部隊全天候作戰能力。北部戰區海軍航空兵某部，日前亦在渤海上空舉行跨晝夜實彈射擊訓練。

據報導，近日，浙東某機場戰機轟鳴，東部戰區海軍航空兵某旅緊貼實戰，連續組織開展多機型、多課目、大強度跨晝夜飛行訓練，進一步錘煉部隊全天候出動能力，磨礪飛行員技戰術水平。此次訓練不設預案、沒有腳本，一切對標實戰，要求飛行員自主研究、自主對抗，對飛行員任務規劃、態勢感知和臨機決斷能力，都提出了挑戰。

共軍東部戰區海軍航空兵某旅在指揮員一聲令下，數架戰機梯次滑出，在空中組成戰術編隊，飛往目標空域。飛行員從雷達屏幕搜索模擬敵機，尋獲位置後迅速和僚機作好應戰準備，抓住轉瞬即逝的攻擊時機，鎖定敵機並將之「擊落」。負責對海對地攻擊的任務機組，則制訂出合理的突擊和攻擊路線，在最快時間內完成任務。

戰機任務結束後安全返航，地面官兵迅速為戰機進行檢修補給，準備下批次訓練。今次訓練一切對標實戰要求飛行員自主研究及自主對抗，考驗其任務規劃、態勢感知和臨場決斷能力。

該旅負責人表示，隨著近年來深入推進實戰化訓練，他們積極探索不設定戰術戰法，隨機設置空中威脅的「臨機型」訓練模式，重點加強飛行員自主謀戰的能力。

另據中國軍視網，近日，北部戰區海軍航空兵某部在渤海某海空域，組織跨晝夜低空布雷封鎖、空空導彈實射等課目訓練，檢驗部隊遂行實戰化任務能力。

北部戰區海軍航空兵在渤海舉行實彈射擊訓練，數架殲擊轟炸機依次起飛，組成戰術編隊飛向目標空域，展開布雷封鎖任務。戰機低空隱蔽機動，迅速轉換隊形，尋找時機完成模擬布雷。當晚他們再次出動，前後艙飛行員密切配合，快速識別靶標並完成導彈攻擊訓練。

海軍 戰機 導彈

延伸閱讀

阿嬤匯款要替大陸飛行員治病 警找阿嬤女兒急阻詐

大陸殲10C戰機首次出口 傳巴基斯坦購36架

立陶宛總統記者會開一半「警報大響」 身後戰機急升空攔俄機

共軍晉升4名上將 西部戰區不到1年3換司令員

相關新聞

共軍東部戰區飛行演習 北部戰區實彈射擊

據大陸人民網12日報導，解放軍東部戰區海軍航空兵某旅，連日來連續組織開展多機型、多課目、大強度的跨晝夜飛行訓練，提升部隊...

準備打持久戰 近千名被拒簽中國留學生將告美政府

美國前總統川普去年5月簽署10043號總統令，為「防間諜」及「保護知識產權」等，針對中國理工類留學生及學者來美學習、交流...

「中國崩潰論」學者又預測：中進阿富汗將失敗

隨著美軍撤出阿富汗，號稱已占領阿富汗85%領土的武裝組織神學士表態歡迎中資協助重建，當中國當局準備進行重大投資以確保其在...

秀恩愛給美看？中朝友好60年 習金互賀 分析：利益婚姻

「中朝友好合作互助條約」簽訂60周年，中共中央總書記、國家主席習近平與北韓領導人金正恩互致賀電，雙方都強調60年來相互堅...

曾與中模擬壓制印度 傳巴基斯坦購36架殲10C

據環球時報9日報導，巴基斯坦方面在社交媒體上宣布，該國將在2021年底前獲得36架殲10C 戰鬥機。

美軍驅逐艦巡航西沙 解放軍：驅離敦促停止挑釁

中共解放軍南部戰區新聞發言人田軍里表示，「美軍本福德號導彈驅逐艦今日未經中國政府批准，擅自闖入中國西沙領海，解放軍南部戰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。