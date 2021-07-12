美軍驅逐艦巡航西沙 解放軍：驅離敦促停止挑釁

中共解放軍南部戰區新聞發言人田軍里表示，「美軍本福德號導彈驅逐艦今日未經中國政府批准，擅自闖入中國西沙領海，解放軍南部戰區組織海空兵力進行跟蹤監視，並予以警告驅離」。

田軍里並指，西沙群島是中國固有領土，美軍行徑嚴重侵犯中國主權和安全，嚴重破壞南海地區和平穩定，嚴重違反國際法和國際關係準則，是大搞航行霸權製造南海軍事化的又一鐵證。

他表示，事實說明，美國是不折不扣的「南海安全風險製造者」，中方對此表示強烈譴責和堅決反對，敦促美方立即停止此類挑釁行為，嚴格管控海空軍事活動，否則由此引發的一切後果由美方承擔。戰區部隊時刻保持高度戒備狀態，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定。