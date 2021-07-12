王毅：中俄要共同捍衛核心利益 反對霸權主義

就在美日澳加與歐盟等圍堵中國大陸之際，大陸國務委員兼外長王毅周日（11日）在北京出席慶祝《中俄睦鄰友好合作條約》簽署20周年招待會並致詞。他指20年來中國與俄羅斯密切協作，共同反對霸權主義、強權政治等錯誤行徑，強調要共同捍衛兩國核心利益。

據央視網，王毅11日在北京出席慶祝《中俄睦鄰友好合作條約》簽署20週年招待會並致詞。

王毅表示，過去20年，在《條約》指引下，中俄關係經受住各種風險挑戰，不斷邁上歷史新高。要進一步深化政治互信，深化務實合作，密切人文交流，加強戰略協作，在新的歷史起點上為中俄關係書寫更加精彩的時代篇章。

王毅說，要進一步密切人文交流，持續築牢中俄世代友好的民意根基。推動更多接地氣、聚人氣的民間交往，提升在教育、體育、醫藥、旅遊、媒體、智庫、青年等領域的合作水平，放大兩國文化共鳴，促進兩國文明互鑑，推動兩國青年相知相親，使中俄睦鄰友好的傳統薪火不斷，代代相傳。

他指出，要進一步加強戰略協作，堅定打造維護世界和平安全的強大支柱。高舉多邊主義旗幟，反對霸權主義和強權政治，抵制「新冷戰」和集團對抗，繼續維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，推動世界多極化和國際關係民主化進程。繼續加強在地區熱點以及反恐、氣變等全球性問題上的協調和配合，全力維護全球和平安全與戰略穩定。

俄羅斯駐大陸大使傑尼索夫則說，上個月，俄中兩國元首發表聯合聲明共同宣布《條約》延期，為兩國合作規劃了更加宏大的發展目標，俄方將同中方一道，盡最大努力實現新的目標。