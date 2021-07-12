中共中紀委：今年已有40多名「省管及以上」級官員自首

中共中央紀委國家監委網站日前發布消息，北京師範大學前黨委書記劉川生涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正在接受中共中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。簡歷顯示，劉川生今年已超過70歲，卸任大學黨委書記近5年，其主動投案，引發強烈關注。

據澎湃新聞報導，其實，劉川生並不是今年第一個主動投案的大陸中管幹部，在此之前，青海省人民檢察院檢察長蒙永山於今年6月被通報主動投案，接受審查調查。同時，梳理中共中央紀委國家監委網站審查調查通報發現，今年已有40餘名省管及以上幹部投案自首，接受審查調查。

數據顯示，中共十九大以來，主動找黨組織找紀檢監察機關投案的有4.2萬人。違紀違法幹部選擇主動投案，彰顯著一體推進不敢腐、不能腐、不想腐形成疊加效應，反腐敗治理效能不斷提升。

主動投案並不局限於一地一域。分析今年以來通報的40餘名主動投案幹部可發現，從工作領域來看，投案人員中既有黨政機關領導幹部，也有國企等單位管理人員；從年齡來看，既有在職幹部，也有已經離崗、退休人員。

值得關注的是，在今年以來主動投案的問題幹部中，政法系統幹部多次出現。比如，蒙永山主動投案的同一天，黑龍江省紀委監委發布通報，黑龍江省佳木斯市人民檢察院原檢察長高偉利，主動投案，接受紀律審查和監察調查。