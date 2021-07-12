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台積電、鴻海永齡聯合宣布：BNT疫苗最快9月底抵台

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鴻海、台積電買到BNT疫苗 國台辦：各種謠言不攻自破

聯合報 / 特派記者呂佳蓉／成都即時報導
大陸國台辦發言人馬曉光。記者呂佳蓉／攝影
大陸國台辦發言人馬曉光。記者呂佳蓉／攝影

鴻海（永齡）與台積電已與代理商上海復星簽約購買德製BNT疫苗。大陸國台辦發言人馬曉光今日表示，這樣的福音還是晚了一點，並稱台灣近一段時間稱大陸阻撓台灣購買疫苗、以商逼政是謠言，不攻自破。

馬曉光表示，這是一件好消息，給身陷疫情之中、苦盼疫苗的台灣同胞帶去了福音。當然這樣的福音還是晚了點，如果台灣方面能夠從台胞生命健康福祉考慮，這件事可以早點促成。

馬曉光表示，實際上今年初大概香港、澳門都分別的通過向上海復星協商達成商業協議，「但不管怎說後續進展都能順利進行。」

馬曉光也表示，大陸早就講願意為台灣的抗疫提供力所能及的幫助，願意提供協助，包含提供大陸經過世衛組織認定的中國國藥與科興疫苗。而上海復星願意為台灣提供疫苗，大陸也樂觀其成。

馬曉光說，一段時間以來台灣有各種各樣，不客氣說是謠言，講大陸阻撓台灣得到疫苗、以商逼政，這通通是謠言，不攻自破。台灣在聚焦抗疫的過程中，還有一些人、一些勢力搞些操作，他們不得人心，「難道他們不想讓台灣同胞早日拿到疫苗嗎？」

據傳7月7日能夠完成簽約？馬曉光指出，簽的過程是商業模式，這是上海復星與台灣兩家企業與基金會去協商的。具體情況他還不太了解。台灣有些縣市、團體與企業紛紛表達願意向復星洽購BNT，希望他們的願望也能得到滿足。

疫苗 馬曉光 上海

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