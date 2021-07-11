港特首林鄭月娥：所做工作完全無考慮連任問題

香港特首林鄭月娥表示，任內最後一份施政報告將談及如何看香港的未來。她形容任內施政成效不算差，推出900多項政策措施中，只有數項無法完成。她還說，有指她所做的工作為連任增加機會，她強調自己完全沒有這個考慮。

據香港電台報導，香港本屆政府最後一份施政報告將於10月發表，林鄭月娥在一個電台節目表示，由於是她任內最後一份施政報告，會作出一些總結，並勾劃出如何看香港的未來，聽起來或會讓人感覺有如剛上任特首的施政報告。她又說當中最重要一環是土地開發。

林鄭月娥說，以往發表施政報告前，政黨會像給予「菜單」，讓政府再剔選，今次將不是這種取態，她已有心理準備或被指「假大空、紙上談兵」。被問到是否意味等同撰寫下屆的施政內容，林鄭月娥說，對於所做的工作被指為自己「加分」、「收買人心」、為連任增加成數等，她完全沒有這些考慮。

林鄭月娥提到，過去數年面對前所未有的挑戰，但認為施政成效不算差，盤點過自己有沒有「走數」，在4份施政報告共推出900多項政策措施，當中只有數項無法完成。

被問到出任特首時面對批評，家人有何看法，林鄭月娥說，不能展開討論，一討論就會很傷心，當談及家人她就會「眼濕濕」，家人為她作了很大犧牲，彼此「心照」，兒子及丈夫不會要求她公開多謝。