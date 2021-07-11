中朝友好條約簽訂60年 習近平與金正恩互致賀電

《中朝友好合作互助條約》簽訂60周年，大陸國家主席習近平與北韓領導人金正恩互致賀電祝賀。

據中方發布，習近平表示，中朝60年來相互堅定支持、攜手並肩奮鬥，增強兩黨兩國兄弟般的傳統友誼，促進各自社會主義事業發展，維護地區以至世界和平穩定，近年與金正恩多次會晤，達成一系列重要共識，願意與金正恩加強戰略溝通，把握中朝關係前進方向，引領兩國友好合作不斷邁上新台階。

據發布，金正恩指，兩國過去60年來，無論遇到任何風雲變幻，始終同生死共患難，近年來，國際形勢空前複雜，朝中兩國信賴和戰鬥友誼日益深厚，在敵對勢力的挑戰和妨礙活動變本加厲的今日，條約在維護並推動兩國社會主義事業、保障亞洲和世界和平與穩定方面，發揮更強大生命力，要順應新時代要求和兩國人民心願，不斷加強和發展朝中友好合作關係。