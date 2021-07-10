陸副外長譏諷美國衰落是霸權的衰落，更是思想的衰落

大陸外交部副部長樂玉成接受媒體訪問時，火力全開痛批美國的外交政策與思維。他指出，美國衰落的不是實力而是霸權，而且美國思想的衰落更加危險。樂玉成還指責美國等西方國，本身的人權記錄「劣跡斑斑」，「居然好意思以『人權衛士』、『人權教師爺』自居，對別國頤指氣使、指手畫腳」。

7月9日是美國前國務卿季辛吉秘訪中國50周年，樂玉成當天在北京接受網路媒體《觀察者網》專訪。針對美國國務卿布林肯表示，美國要「從實力地位出發」同中國打交道，樂玉成說，這番話骨子裡就是霸權心態和冷戰思維，無非就是秀肌肉、舞大棒嚇唬人。

「中國人是嚇不倒的，歷史上一窮二白、小米加步槍的時候我們也沒有怕過誰，現在更沒理由怕什麼『實力地位』。」

樂玉成說，美國衰落的不是實力而是霸權，就實力而言，美國仍是全球位居第一的大國、強國。但實力再強，國霸必衰，霸權不得人心。「對一個大國來說，思想的衰落比實力的衰落更危險。在21世紀多極化、全球化時代，不能還想著從冷戰工具箱裡翻找工具，天天琢磨著怎麼遏制他國，拉『小圈子』，搞集團對抗，按叢林法則行事。」

樂玉成形容，美國的外交思維是「散發著黴味的陳腐思想」。他甚至批評美國總統拜登提出的「重建更好世界」（Build Back Better World，B3W），在中國「一帶一路」建設7年多後才提出，不僅抗衡不了「一帶一路」，反而進一步證明「一帶一路」是正確之路、未來之路。

他指出，「一帶一路」做得好的關鍵是「落到實地」、「幹在實處」，像修路架橋打隧道，都是要真金白銀和流血流汗的，「不是開個會、出個報告、喊個口號就能實現的」。

樂玉成還反擊美國等西方國家對中國人權的指責。他強調，民主、人權不是標語口號，它必須保障人們擁有工作、住房、溫飽、受教育、醫療、養老等基本人權。

他甚至說，中國共產黨領導14億中國人民擺脫千年貧困，過上幸福生活，就是最大的人權、最好的人權。「可以說中國共產黨在人權問題上不僅無可指責，而且應該給其頒金牌、授勛章。」

反觀美國，西進運動大肆殺戮和驅逐印第安人，其人口百餘年間從500萬減至25萬。印地安人曾是北美主體人口，如今只占美國總人口不到2%。

樂玉成並指控，時至今日，美國的「弗洛伊德們」還不能呼吸，少數族裔飽受歧視，無家可歸者流浪街頭。而且美國既反華，也反穆斯林，第一個頒「禁穆令」的就是美國。「奇怪的是，美國卻為在新疆地區過著幸福生活的中國穆斯林操『人權』的心，這不是很荒唐可笑嗎？」

對於美國要求對中國展開新冠病毒溯源調查，樂玉成稱，中方已兩次邀請世界衛生組織專家來華進行溯源研究合作。美方如果真的在乎真相與透明，理應接受國際調查，弄清楚美國疫情的源頭、美國抗疫不力的原因、美國生物實驗基地存在的問題，「而不是拿著手電筒，只照別人，不照自己」。