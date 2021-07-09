港大學生會悼念刺警案動議惹議 今撤回全體幹事辭職

港大學生會評議會日前通過動議，對1日刺警案的兇手表示深切哀悼，事件在香港社會引起爭議。港大學生會會長郭永皓等人，9日凌晨舉行記者會，就此次事件向香港民眾及同學鞠躬道歉，並公開道歉，評議會撤回有關哀悼死者的議案，學生會幹事會將立即辭職。

香港星島日報報導，港大學生會凌晨1點召開記者會，表示明白事件為社會帶來影響，也意識到事件嚴重性，決定撤回相關議案，學生會幹事會辭職。學生會發表道歉信，並在記者會上鞠躬致歉，稱辜負投票支持他們的港大學生、以致社會，強調無意鼓勵非法行為。

前刑事檢控專員江樂士表示：「港大學生會評議會通過的動議是對政治暴力的美化和對刑事司法的侮辱，這是對受傷警員及其家人和朋友的蔑視，不僅是對警隊的公然挑釁，也是對香港市民的公然挑釁。」

江樂士直言，對於一個學生組織來說，它感謝試圖謀殺警察的人是一種犧牲，這意味著一種變態的心態，這不僅讓大學反感，而且讓所有重視法治的人都反感。

他指出，該動議試圖賦予那些企圖殺害、傷害或以其他方式傷害警察的人合法性，這顯然是不能容忍的。港大除了譴責學生會外，還需要考慮對他們做出處分，因為他們違反了大學的校訓「明德格物」（智慧和道德），他們不但讓自己蒙羞，還讓整個學生會蒙羞，玷汙了大學的名聲。

香港大學學生會評議會7日晚間舉行緊急會議，會上通過動議，對1日晚間疑以刀刺傷警員後自殺身亡的男子梁健輝表示「深切哀悼」，並對其親友「表示深切同情及慰問」，以及「感激梁為香港做出的犧牲」。而會議開始前，評議會為其「默哀一分鐘」，事件引起多方強烈譴責，批評美化及英雄化企圖謀殺警員的冷血行為。

一名50歲男子梁健輝1日深夜在香港銅鑼灣崇光百貨外持刀刺傷警員，再用同一把刀自插左胸身亡。