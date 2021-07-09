滴滴寒蟬效應 陸企接二連三取消赴美IPO

滴滴出行赴美上市隨即遭大陸網信辦強制下架整改，引發寒蟬效應，大陸中國社交平台抖音、TikTok 母公司字節跳動，最先取消赴美上市計劃，不惜面臨估值下調。阿里健康子公司支持的醫療數據公司零氪科技，也在上市前夕喊停IPO，同一天軟銀集團、騰訊投資的中國健身應用程式業者 KEEP 也宣布取消赴美上市 計劃，陸企接二連三都對赴美上市打了退堂鼓。

新浪財經報導，據紐約證券交易所統計，截至 4 月底，約有 60 家中國企業仍在計劃今年赴美上市。但在滴滴事件后，外界懷疑恐成最後一家中國企業赴美上市。在大陸官方監管介入之下，越來越多的中國企業放棄赴美首次公開募股 （IPO） 計劃。

由於滴滴美股上市後被下架，美國投資者損失慘重，美國民主黨參議員Chris Van Hollen 呼籲美國證券交易委員會（SEC） 對滴滴IPO 展開調查，要求SEC 應該徹底調查滴滴上市的重大訊息揭露是否有意誤導了投資者。