香港區議員宣誓在即 港媒：恐有230人遭DQ

(德國之聲中文網) 隨著香港即將舉行區議員的宣誓，多家港媒報導香港政治圈傳出會因不符合宣誓資格而喪失議員身份的高達230人。香港《立場新聞》報導，除了被取消議員資格外，這些區議員還會被追討上任至今近百萬的薪津。

為了避免這樣的情況，至7月8日已有73名民主派區議員自行辭職。《立場新聞》統計，加上之前因不同原因辭職的區議員，目前已有112名民主派區議員在宣誓前辭職，或表明不宣誓，這個數字佔民主派區議員總數的三成。

經過《香港01》盤點之後，發現沙田丶屯門和深水埗三區的區議員離職情況最嚴重，各有12名丶11名與8名區議員表明離職。原本有19名區議員的民協已有14名區議員決定辭職，而社民連也表示，其副主席岑子傑及行委曾健成也於8日決定辭去區議員的職務。

此前，兩人已被警察以「​​「串謀顛覆國家政權」及「煽惑未經批准集結」。社民連表示，兩人是在「刑期在前，DQ在後，並在破產威脅當前的情況下才做出相關決定。」該黨在聲明中寫道：「我們當持續抵抗暴政，與勞苦大眾一起繼續建設民主，改善民生。失去議席，失去自由，我們也不會失去理想和尊嚴！」

民主派暫時保有多數優勢

《香港01》在報導中也統計，雖然有大批民主派區議員已先辭職，但目前民主派在各區議會仍保有多數的優勢。不過，九龍城的區議會在3名民主派區議員辭職後，目前泛民只以一席的差距保住多數的優勢。

目前情勢看似仍對泛民派有利，但《立場新聞》分析，如果各區議會之後繼續有民主派區議員辭職，或是香港政府展開大規模的DQ的話，親北京的建制派便有可能重奪部分區議會的主導權。

部分沙田區的區議員在宣布辭職後，7月8日仍就地方問題召開記者會，沙田區議會的區議員丘文俊也在臉書上表示，現在每一日的無力感壓抑得令人透不過氣來，出任區議員已經不能暢所欲言地為香港市民服務，萬分不舍及無奈下決定辭任沙田區議員一職。

然而，也有區議員表明不會自己辭職。元朗區議員黎國泳在臉書專頁上指出，自己是透過史上最多香港人參與的選舉，投票選出的民選議員，所以他決議繼續向選民履行職務，並說自己坦然面對，問心無愧。

美總統拜登延長對港國家緊急狀態令

此外，美國總統拜登7月7日決定將前總統特朗普在任時對香港局勢頒布的國家緊急狀態令延長一年。他在公告中表示，香港的狀況，包含中國近期從根本上破壞香港自治的行動，持續對美國的國安丶外交政策和經濟構成特殊威脅，所以美國將2020年7月14日宣布對港的國家緊急狀態延續至2021年7月14日之後。

中國外交部的駐港公署7月8日也針對此事發布聲明，指責美國「不思悔改，錯上加錯」，表示中國對此感到憤慨，對美國一再插手香港事務和中國內政表示強烈不滿與堅決反對。

(綜合報導)

© 2021年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】