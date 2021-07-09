歐洲議會制裁抵制 環時嗆：將遭無情報復

歐洲議會通過決議，要求制裁香港官員和大陸涉港官員，並對北京冬奧會進行外交抵制。慣為大陸官方立場激進發聲的環球時報今日社論回嗆：所有對香港和大陸的制裁都將遭到無情報復，並警告美歐將蒙受與中國因為衝突而產生的同樣損失。

環時社論指，雖然歐洲議會的決議與歐盟實際對華政策的距離，比具體國家議會和政府的對華態度差距還要大。不過，歐洲議會對中歐關係的破壞作用不能低估，他們凍結了對中歐投資協定的審議，擋住了協定繼續向前推的進程，證明他們的嘴並非毫無牙齒。

環球抨擊，這次歐洲議會制裁抵制是最激進、極端的意識形態，同時為出風頭、刷存在感的各種政治惡習提供了表演舞台。還指，這一次歐洲議會很大程度上抄了美國制裁香港官員的名單，而且在冬奧會問題上比美國走得還遠。這兩件事共同凸顯美歐盲目的對華傲慢與偏執。

另外，大陸外交部駐香港特派員公署今日也在公眾號發布訊息譴責歐洲議會，認為涉港決議抹黑特區執法與司法機關獨立辦案，詆毀大陸中央政府對港政策，官方予以嚴厲譴責，表示強烈不滿和堅決反對。