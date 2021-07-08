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國台辦：民進黨插手香港事務 為達謀「獨」拒統的目的

聯合報 / 特派記者呂佳蓉／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。圖/取自大陸國台辦網站
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。圖/取自大陸國台辦網站

陸委會日前發布「香港移交24周年情勢研析報告」，指出香港整體呈現「中國大陸化」，民主制衡力量及自由人權遭扼殺。大陸國台辦今回應，民進黨操弄香港事務，是要達到謀「獨」拒統的政治目的，並稱大陸會挫敗「台獨」勢力亂港謀「獨」的陰謀，持續推動中國統一進程。

大陸國台辦今以發言人朱鳳蓮的名義作如上表示。朱鳳蓮指出，民進黨當局不斷操弄香港事務，支持黑暴勢力，叫囂「援港」行動，攻擊「一國兩制」，企圖把香港搞得越來越亂，如此達到謀「獨」拒統的政治目的。其惡毒的行徑世人共睹，其陰險的圖謀昭然若揭。

朱鳳蓮接著稱，民進黨當局在涉港問題上的所作所為不是什麼「民主自由」，而是搞亂香港，坑害香港，損害香港利益，激起廣大香港民眾的強烈憤慨。

他又說，香港國安法施行以來，香港特區法治得到保護，秩序得到維護，社會穩定、經濟繁榮，國家主權、安全、發展利益得到維護。這樣的局面最符合香港利益，受到香港民眾廣泛擁護和歡迎。

朱鳳蓮最後指出，大陸堅定支持香港特區政府依法行政，堅決斬斷民進黨當局伸向香港的黑手，堅決挫敗「台獨」勢力亂港謀「獨」的陰謀，持續推動祖國統一進程。

香港 民進黨 朱鳳蓮

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