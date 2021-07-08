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大陸AI創新指數排名全球第2 僅次於美國

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
2020年各國人工智能創新指數得分與排名。（取自《澎湃新聞》）
2020年各國人工智能創新指數得分與排名。（取自《澎湃新聞》）

根據8日發布的「2020全球人工智能創新指數報告」，中國大陸人工智能創新指數綜合得分從2019年的第3名上升至2020年的第2名，僅次於美國，但比起美國仍有一段不小的差距。

上海《澎湃新聞》報導，這份報告是中國科學技術信息研究所與北京大學共同編製，報告針對G20成員國、歐盟成員國及部分「一帶一路」沿線國家在內的46個國家的人工智能創新水平進行系統評價。

中國大陸2019年在這項排名中落後韓國3分，位居第3，但2020年已領先韓國4分。中國也是唯一一個進入人工智能創新指數前十名的發展中國家。

根據人工智能創新指數總得分排名，46個國家被劃分為四大梯隊。美國獨列第一梯隊，以66.31的總分遙遙領先於其他國家；中國、韓國、加拿大、德國、英國、新加坡、以色列、日本、法國等14個國家位居第二梯隊，得分介於30-60分。

盧森堡、比利時、奧地利、捷克、義大利等24個國家屬於第三梯隊，得分介於15-30分；越南、沙烏地阿拉伯、土耳其、阿根廷、羅馬尼亞、墨西哥、印尼等7個國家處在第四梯隊，得分在15分以下。

研究顯示，各國的科技研發能力呈現明顯的斷層分布。在四個一級指標中，「科技研發」的得分分布最為不均。其中，美國、韓國、中國三個國家領先優勢相當明顯，得分均高於50分，葡萄牙、西班牙、印度等27個國家卻低於10分。

在基礎支撐方面，大多數國家水準一般，70%以上的國家得分均介於20-40分之間；在創新資源與環境方面，各國可均勻地分為三個梯隊；在人工智能產業與應用方面，各國整體發展較好，平均分顯著高於其他三個一級指標。

報導稱，中國大陸在基礎支撐、科技研發、產業與應用三個方面擁有絕對優勢指標，但在「人工智能創新資源與環境」不少指標僅處在中等水準。

在幾項次指標中，大陸表現較佳的有：中國學者共發表5.52萬篇人工智能相關論文，排名第1；在人工智能頂級期刊和頂級會議上發表的論文共計3,555篇，排名第1；中國人工智能專利申請量5.76萬件，授權量為1.65萬件，均排名第1；中國平均每家企業融資額為0.33億美元，也排名第1。

「2021世界人工智能大會」8日在上海登場，圖為會場上展示的服務機器人。新華社
「2021世界人工智能大會」8日在上海登場，圖為會場上展示的服務機器人。新華社

北京大學

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