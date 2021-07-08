天鏈一號05星 成功發射

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
7月6日23時53分，大陸在西昌衛星發射中心用長征三號丙運載火箭，將天鏈一號05星發射升空，衛星順利進入預定軌道。（新華社）
7月6日23時53分，大陸在西昌衛星發射中心用長征三號丙運載火箭，將天鏈一號05星發射升空，衛星順利進入預定軌道。（新華社）

北京時間7月6日23時53分，中國大陸在西昌衛星發射中心用長征三號丙運載火箭，順利將天鏈一號05星送入預定軌道。至此，中國大陸第一代數據中繼系列衛星圓滿收官，成為世界上第二個具有全球覆蓋能力的中繼衛星系統的國家。

中新社報導，天鏈一號05星由中國航天科技集團五院抓總研製，是中國大陸第一代中繼衛星系統的第4顆裝備星。該衛星入軌完成測試後，將與天鏈一號01星、02星、03星、04星以及天鏈二號01星實現全球組網運行。

該衛星系統自投入使用以來，為中國大陸載人航天、太空站、中低軌航天器、運載火箭等提供了天基測控和數據中繼服務，是中國太空信息傳輸的重要樞紐，為中國大陸天基測控系統發展奠定了堅實基礎。

長征三號丙運載火箭由中國航天科技集團一院抓總研製。中國航天科技集團一院長征三號甲系列運載火箭總體主任設計師劉立東表示，此次任務是繼2019年5月17日成功發射第四十五顆北斗導航衛星後，長征三號丙運載火箭時隔兩年再次發射。

相較2019年的長征三號丙運載火箭，本次發射技術狀態改進了59項。一些在其他構型的火箭上應用的技術改進和可靠性增長措施也落實在本發長征三號丙運載火箭中。

火箭 星系

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