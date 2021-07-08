App強制人臉識別 深圳明年起禁止

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
深圳市公布「深圳經濟特區數據條例」，對應用程式（App）「不全面授權就不讓用」等，給予重罰。圖為 2020年世界互聯網大會，觀眾在騰訊展台「宅家雲遊」區域體驗雲端旅遊。（新華社）
深圳市公布「深圳經濟特區數據條例」，對應用程式（App）「不全面授權就不讓用」等，給予重罰。圖為 2020年世界互聯網大會，觀眾在騰訊展台「宅家雲遊」區域體驗雲端旅遊。（新華社）

廣東省深圳市人大常委會6日公布「深圳經濟特區數據條例」，對市民深惡痛絕的應用程式（App）「不全面授權就不讓用」、強制使用人臉識別等，給予重罰。「條例」將於明年元旦實施，成為中國大陸數據領域首部基礎性、綜合性立法。

中新社報導，中國大陸互聯網用戶量已達9億，應用程式數量數百萬個。長期以來，一些App過度收集個人信息、強制索要用戶授權。針對這一問題，「條例」明確，處理個人數據應當具有明確、合理的目的，並遵循最小必要和合理期限原則；數據處理者不得通過誤導、欺騙、脅迫或者其他違背自然人真實意願的方式獲取其同意；處理未滿14周歲的未成年人個人數據，按照處理敏感個人數據的有關規定執行，並應當在處理前徵得其監護人的明示同意。

該「條例」確立了以「告知—同意」為基礎的個人數據處理規則。其中包括處理個人數據具有告知義務，應當在處理前向自然人告知數據處理者的基本信息，處理個人數據的種類、範圍、目的和方式，存儲個人數據的期限，可能存在的安全風險、採取的安全保護措施，以及自然人依法享有的權利、行使權利的方式等事項。

由於生物識別數據具有唯一性、終生性、不可更改性，一旦洩漏或被濫用，將造成較一般個人數據更為嚴重的損害後果。「條例」還規定，數據處理者不得以自然人不同意處理其個人數據為由，拒絕向其提供相關核心功能或者服務。但是，該個人數據為提供相關核心功能或者服務所必需的除外。

對侵害其他市場主體、消費者合法權益，可沒收違法所得；拒不改正，處5萬元（人民幣，下同）以上50萬元以下罰款；情節嚴重處上一年度營業額5%以下罰款，最高不超過5000萬元。

大陸國家市場監管總局上周亦對電子商務平台利用「大數據殺熟」明確懲罰標準，對於電子商務平台經營者利用大數據分析、算法等技術，對同一商品或服務在同等交易條件下設置不同價格的，可處以上一年度銷售總額1%以上、5%以下罰款。

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