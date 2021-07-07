微信無預警關閉中國高校LGBT公眾號

（德國之聲中文網）中國多所大學的LGBT學生社團微信公眾號遭到封鎖，引發人們對於言論審查的擔憂，也有人號召在網上舉行抗議。

網上的截圖顯示，周二搜索多所中國高校LGBT社團，顯示的結果是“由於接到投訴，違反《互聯網用戶公眾賬號信息服務管理規定》已被屏蔽所有內容，賬號停止使用》，賬號的名稱也變成”未命名公眾號”，無法顯示實際名稱。

據中國網民不完全統計，受影響公眾號包括北京大學ColorWorld、南京大學同一片天空、復旦大學知和社、清華大學purple、中國人民大學RUC性與別研究社等。

其中一名公眾號管理人對路透社表示：“他們無預警地封鎖了實施審查，所有人都被清除。”

一些微信用戶在網上分享了被刪除的LGBT社團名單，並發起將用戶名改為“未命名公眾號”以示抗議，但貼文不久後便被刪除。

中國的LGBT審查

中國的社交媒體公司經常針對被視為政治敏感或政治不正確的內容進行審查。中國審查機關也曾關閉視頻播放應用程序上的LGBT內容，並屏蔽相關題材的外國電影。

雖然中國1997年將同性戀除罪化，但直至2001年都將同性戀視為精神疾病。 中國的LGBT社團經常成為審查機構瞄准的目標。中國網信辦近期表示將清理網絡上的“不良影響”，以保護未成年人。

過去，微信的競爭對手微博也曾撤下女同性戀的相關內容。在線論壇知乎則封鎖過關於性別和身份認同的討論。去年，中國唯一的同性戀節日活動上海驕傲節突然停辦，主辦方還宣布終止未來活動計劃，外界懷疑是因政治原因被叫停。

耶魯大學法學院蔡中曾中國中心高級研究院龍大瑞（Darius Longarino）對路透社表示：“有關當局一直在收緊LGBT支持者和民間社團的空間。這只是又一次上緊發條。”

（路透社、法新社）

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