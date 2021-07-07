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港政制及內地事務局長：香港有責任認識中共歷史與貢獻

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
香港政制及內地事務局局長曾國衛7日表示，香港有責任認識中國共產黨的歷史和過去百年走過的光榮之路。（圖／取自央視新聞）
香港政制及內地事務局局長曾國衛7日表示，香港有責任認識中國共產黨的歷史和過去百年走過的光榮之路。（圖／取自央視新聞）

香港政制及內地事務局局長曾國衛7日表示，「香港作為國家的一部分，有責任在學習憲法和基本法的過程中，認識中國共產黨的歷史和過去百年走過的光榮之路」，以及中國共產黨為中國各方面發展所做的偉大貢獻。

新華社報導，曾國衛在回答立法會議員提問時表示，「香港順利回歸祖國是中國共產黨百年偉業的一個重要組成部分。」為了維護國家的統一和領土完整，保持香港的繁榮和穩定，並考慮到香港的歷史和現實情況，提出了「一個國家、兩種制度」的開創性構想，國家的主體實行社會主義制度，同時在香港保持原有的資本主義制度和生活方式，享有高度自治權。

曾國衛說，過去兩年，香港面對前所未有的政治衝擊，出現了危害國家安全的極大風險，「在中國共產黨的領導下，中央始終堅定不移依照憲法和基本法辦事，堅持以一國兩制的原則解決香港問題。」

展望未來，曾國衛表示，香港政府會致力全面準確貫徹「一國兩制」方針在香港有效實施，包括維護憲法和基本法確定的特區憲制秩序，不斷完善根據憲法和基本法實施相關的制度和機制；落實維護國家安全的法律制度和執行機制；完善特區選舉制度、落實「愛國者治港」；就經修訂的國旗法及國徽法進行修訂本地法例工作，做好憲法和基本法宣傳推廣及國情教育，以增強香港民眾的國家意識和愛國精神等。

香港 共產黨 一國兩制

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