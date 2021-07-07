新疆子公司被列「實體清單」 香港溢達集團告美商務部

以 「強迫勞動」為由，美國前總統川普政府之前將香港服裝巨頭溢達集團一家新疆子公司列入「實體清單」。溢達集團6日發表聲明，指責美國政府的指控缺乏法律及事實依據，將其錯誤列入「實體清單」給公司造成了不可估量的損失，已就此控告美國商務部。

觀察者網報導，根據聲明，溢達集團6日就美國商務部將其旗下子公司昌吉溢達紡織有限公司（簡稱昌吉溢達）列入實體清單一案，向美國哥倫比亞特區地方法院提出訴訟，就此事對整個集團造成的經濟和聲譽損失尋求法律救濟。

聲明指出，川普政府執政期間，美國商務部在未提前告知、且無證據支持的情況下，將昌吉溢達列入實體清單，這對整個溢達集團造成了不可估量的聲譽損失和經濟損失。

聲明稱，自去年9月以來，溢達集團一直積極、透明地回應相關指控，並向美國商務部最終用戶審查委員會繳交多份商業文件以力證指控不實，然而，美國政府至今尚未對此做出任何實質性的回應，或提供相關證據。「為此，我們別無選擇，只能訴諸法律途徑，以期盡早結束這個失實指控對企業所造成的持續且破壞性的聲譽和商業損害。」

去年7月20日，美國商務部工業和安全局（BIS）宣布將包括昌吉溢達在內的11家大陸公司加入「實體清單」，稱這些企業「配合（大陸）政府侵犯人權」、「強迫勞動」、「強制收集生物辨識數據」等。

溢達在聲明中指出，該名單錯誤地指責昌吉溢達在新疆地區使用「強迫勞動」，這與事實完全不符。多家全球性第三方獨立審計機構應用SMETA等國際公認的行業標準對昌吉溢達開展審計，包括前往位於新疆的昌吉溢達進行實地考察，並對多名維吾爾族員工進行隨機獨立訪談，所有審計結果均明確顯示，沒有任何證據證明昌吉溢達在任何情況下存在「強迫勞動」或脅迫員工的行為。

聲明還強調，昌吉溢達並不是勞動密集型工廠，生產運作主要依靠技術先進、高度自動化的設備，以及經過專業培訓的技術人員。

「華爾街日報」報道，目前國際知名時裝品牌Michael Kors、Nike、Banana Republic、Calvin Klein和Tommy Hilfiger等已經停止或表示將停止與溢達的業務往來，以2019年為例，與這些品牌的交易給公司帶來了數億美元的收入。