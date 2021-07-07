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習近平與捷克總統通話 盼捷方更多人士「正確看待中國」

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸國家主席習近平。新華社
大陸國家主席習近平。新華社

大陸國家主席習近平7月7日晚上與捷克總統澤曼（Milos Zeman）通電話。習近平表示，高度讚賞對方多年來堅持從大局和長遠出發看待中捷關係，並表示希望捷方更多人士正確看待中國和中國發展，致力於加強兩國溝通和合作，妥善處理有關問題，使中捷關係保持健康和活力。

據央視新聞，習近平在通話中表示，當前國際形勢複雜深刻演變，人類社會面臨包括新冠肺炎（COVID-19）疫情在內的共同挑戰，維護好、發展好中捷關係符合和平發展合作共贏的時代潮流，符合兩國人民共同心願。

他指出，雙方要善用共建「一帶一路」等平台，加強抗疫合作，推進復工復產和經濟復甦，鼓勵雙向投資和貿易，努力創造更多合作亮點。

習近平說，中國—中東歐國家領導人峰會成果正逐項實施，希望捷方同中方一起努力，為雙方共同發展創造更多機遇，希望捷方為加強中歐對話合作、實現互利共贏發揮積極作用。

央視新聞指，澤曼就中國共產黨成立100周年表示誠摯祝賀，並祝願中國在習近平領導下取得更大成就。他贊同習近平對捷中關係的看法，捷方致力於同中國加強友好合作，願同中方密切溝通，排除干擾，確保兩國關係健康順利發展，希望雙方共同努力，促進雙方經濟合作。

他又稱，各國應該團結合作，共同應對包括恐怖主義在內的全球性挑戰。他指，捷克願做聯繫歐盟同中國的紐帶，並祝願北京冬奧會取得成功。

習近平 中捷

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