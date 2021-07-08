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紀念對日抗戰 南京撞響和平鐘

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
為紀念抗戰爆發84周年，侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館舉辦撞響和平大鐘活動，祈願和平。（新華社）
為紀念抗戰爆發84周年，侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館舉辦撞響和平大鐘活動，祈願和平。（新華社）

「鐺、鐺、鐺……」7日早上八點半，侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館舉行一場主題為「國殤難忘、警鐘長鳴」撞響和平大鐘儀式。南京大屠殺倖存者後代、學生代表和觀眾代表等12人，撞響大鐘13聲，寓意牢記國恥、珍愛和平。

新華社報導，「紫金草學雷鋒志願服務隊」成員李真銘在參加撞鐘儀式後，心情久久不能平復。他的父親李高山不僅是南京大屠殺倖存者，也是曾參加南京保衛戰的抗戰老兵。他說：「父親出身貧寒，13歲就參軍，南京淪陷當天，駐守挹江門的父親不幸被侵華日軍俘虜，兩次都死裡逃生。作為他的兒子，我有責任和義務把他的經歷和這段歷史傳承下去。」

南京致遠外國語小學的學生代表葉瀟雅在參加儀式後，對和平也有了新的感悟。「和平來之不易，需要每個人都牢牢銘記歷史，要記住先人為了我們曾經付出了鮮血與生命，才能更加珍惜今天的快樂生活。」

從2018年9月18日開始，紀念館常態化開展撞鐘悼念儀式，每天邀請首批進館參觀的12名觀眾代表共同撞響和平大鐘13聲，寓意對30多萬死難者的追思和對和平的祈願。截至今日已舉辦798次，共有9576人參與，撞響10374聲。即使受到疫情影響，線下的撞鐘儀式暫停，紀念館線上的撞鐘儀式也從未停止。

「江東門的鐘聲是緬懷、銘記、警示，更是在表達對和平的祈願。」紀念館館長張建軍表示，南京作為國際和平城市，希望能與全世界的和平之士一起，共同傳承歷史記憶、傳遞和平之聲。

南京大屠殺 紀念館 日軍

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