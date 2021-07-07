港股智慧電動車第一股來了 小鵬汽車上市首日收平

小鵬汽車7日在港交所掛牌上市，發行價為每股港幣165元。上市首日股價高開1.8%，盤中一度跌破發行價，最終收平，報港幣165元，總市值為港幣2,791億元。

第一財經報導，小鵬汽車6月24日完成港交所上市聆訊，正式進軍港交所智慧電動車第一股，擬發行8,075萬股股份，融資20億美元。

值得注意的是，由於小鵬汽車赴美上市不滿兩年，不符合二次上市條件，這次小鵬汽車赴港採用的是雙重主要上市形式。這不僅是三年內首例港、美雙重主要上市的重大中概股，也意味將來小鵬汽車可滿足滬港通和深港通的接入條件，A股投資人將來或可直接購買小鵬汽車的股票。

對於盤中跌破發行價，中泰國際研究部副主管趙紅梅認為，小鵬汽車香港上市首日破發主要是受美股價格影響。

小鵬汽車董事長、CEO何小鵬表示，如果說造車從0到1大概要人民幣200億的話，今天面臨的問題是從1到100，每家公司需要的資金可能不太一致，小鵬需要的錢肯定超過300億，今天每家都在儲備糧草，行業競爭已經從春秋開始走入戰國時代。

他認為，2025年新能源汽車在中國大陸的滲透率會到35%，甚至可能會達60%。未來十年，聚攏效應會更強。回到今天的挑戰就在於，這需要大量的長時間的研發投入。