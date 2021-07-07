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美方不支持台獨 北京：盼中美管控分歧

聯合報 / 特派記者呂佳蓉／北京即時報導
大陸外交部發言人汪文斌。圖／取自中新社
大陸外交部發言人汪文斌。圖／取自中新社

美國白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯表示，中國和美國有可能和平共處，美方不支持台獨，但是若北京做出違背和平穩定的舉動，美方會做出回應。大陸外交部發言人汪文斌7日回應，一中原則是中美關係的政治基礎，盼美方同中方相向而行，採取理性務實的對華政策，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定發展。

據陸媒環球時報報導，汪文斌7日在大陸外交部例行記者會上回應，中方始終致力於同美方發展不衝突不對抗，相互尊重，合作共贏的關係，同時將繼續堅決捍衛國家主權安全和發展利益，希望美方同中方相向而行，採取理性務實的對華政策，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定發展。

汪文斌指出，「中方在台灣問題上的立場是一貫明確的，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，一個中國原則是中美關係的政治基礎。中方敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，在涉台問題上謹言慎行，停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。」

汪文斌 台獨

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