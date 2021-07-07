網路監管全面升級 中紀委：沒網絡安全就沒國家安全

大陸官方近日接連出手整治大型網路平台企業，中共中央紀律檢查委員會（簡稱「中紀委」）官網7日發表文稱，數據安全已被提升至國家安全的層面，這充分體現中國維護數據主權和國家安全的決心。文章強調，行業、企業作為關鍵信息基礎設施運營者應承擔主體防護責任，主管部門應履行好監管責任。

7月2日，大陸國家互聯網信息辦公室公告，對網約車龍頭「滴滴出行」啟動網絡安全審查。

7月4日，大陸國家互聯網信息辦公室公告，要求應用商店下架「滴滴出行」App。

7月5日，大陸國家互聯網信息辦公室公告，對「運滿滿」、「貨車幫」、「BOSS直聘」啟動網絡安全審查。

7月6日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳發布「關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見」，提出完善數據安全、跨境數據流動、涉密信息管理等相關法律法規，抓緊修訂關於加強在境外發行證券與上市相關保密和檔案管理工作的規定。

中紀委官網7日則發布題為「數據安全關乎國家安全」的文章指出，前述接受網絡安全審查的企業都掌握大量用戶隱私數據，而且業務與關鍵信息基礎設施有關。

江蘇省大數據交易和流通工程實驗室副主任李可順表示，這幾家被審查的企業，分別為日常出行、網絡貨運及大眾求職領域的頭部平台，至少掌握了所屬行業領域80%以上的深度數據。

李可順說，這些數據可直接或間接地反映中國各區域人口分布、商業熱力、人口流動、貨物流動、企業經營等情況。

文章指出，值得注意的是，這幾家遭審查的企業有著共同特點：近期赴美上市。「BOSS直聘」6月11日在美股上市；擁有「運滿滿」和「貨車幫」的滿幫集團6月22日在美股上市；「滴滴出行」6月30日在美股上市。

匯業律師事務所高級合夥人李天航認為，作為一家主要在中國經營的企業，在美國上市後將不可避免涉及數據出境問題。

美國參議院去年6月提出「外國公司問責法案」，該法案規定，若外國企業連續三年未能通過美國上市公司會計監督委員會（PCAOB ）的審計，將被禁止在美國任何交易所上市。這項法案已於今年3月通過。

中紀委官網這篇文章表示，有關信息的披露，可能導致重要數據、個人信息的洩漏。為此，大陸也正不斷完善網絡和數據相關的法律法規體系建設。

2017年6月1日，大陸「網絡安全法」正式上路，「網絡安全審查辦法」也於去年6月1日實施。「個人信息保護法（草案）」則於今年3月提請大陸全國人大常委會審議。「數據安全法」今年6月全文公布，並將於9月1日起正式實施。

李天航表示，網絡安全法、數據安全法和個人信息保護法這三部法律推出後，中國互聯網領域基礎性的法律法規框架體系就基本完成。

他指出，未來中國所有企業的所有經營行為，都必須受到前述三部法律與國家安全法為綱的立體法律框架體系規範。因此企業要有前瞻性，調整經營、運維和治理理念，甚至重塑自身業務模式，以防面臨行政甚至刑事處罰的風險。