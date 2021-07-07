中共抱團取暖 習近平暗批美國

中國國家主席習近平周二(7月6日)在北京舉行的中共與世界政黨領導人峰會上通過視頻發表講話，敦促世界各國政黨反對任何想「阻撓他國發展」的國家，影射美國對中國的做法。

他說：「國際規則應該是世界各國共同認可的規則，而不應由少數人來制定。我們要共同反對以多邊主義之名行單邊主義之實的各種行為。」

根據新華社報導，習近平還強調，「各國人民有權選擇自己的發展道路和制度模式」，並說：「一個國家民主不民主，要由這個國家的人民來評判，而不能由少數人說了算！」

路透社報道，美國將中國視為戰略競爭對手，現任總統拜登尋求包括歐盟和日本在內民主盟友支持，共同應對中國日益強硬的立場。北京則加強與朝鮮和塞爾維亞等友好國家的支持和肯定。

習近平再次呼籲為「建構人類命運共同體」而努力，並提到要反對那些運用技術封鎖和發展脫鉤的國家。這呼應了中國外交官對美國的批評，認為華盛頓試圖通過切斷中國獲得美國技術的途徑來阻礙中國的發展。

組織這次活動的中共中央對外聯絡部副部長郭業洲說，這次線上會議旨在幫助國際社會「更快地適應中國的崛起」，並使北京獲得更多「理解、支持和陪伴」。

從有關新冠疫情的初始防控、對鄰國的海洋和領土強硬態度、在香港的鎮壓和對新疆少數民族的待遇，以及和批評者打口水仗的 「戰狼外交」，路透社報道，中國越來越擔心自己的國際形象受到損害，

根據美國皮尤研究中心6月30日發布的一項針對17個發達經濟體的調查顯示，人們對中國的看法仍然普遍消極，對習近平的信心接近歷史最低點。

(路透社等)

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