中德防長熱線！ 陸：盼堅持多邊主義 推動兩軍合作

大陸國務委員兼國防部長魏鳳和6日與德國防長卡倫鮑爾視訊通話。魏鳳和強調，盼德國與中方一道，堅持多邊主義，雙方也應推動兩軍合作，推動關係行穩致遠。

據新華社報導，魏鳳和向對方介紹了中共百年黨慶大會的情況，並表示近年來中德全方位戰略夥伴關係穩定發展。希望德方繼續與中方一道，堅持多邊主義，共同維護國際公平正義。

魏鳳和強調，雙方應著眼長遠謀劃兩軍合作，推動兩軍關係行穩致遠。中德都應重視彼此利益和關切，共同維護地區和世界和平穩定。

卡倫鮑爾表示，德方高度讚賞中國的發展成就，願與中方加強溝通、增進互信，共同應對各種全球性問題和挑戰。

據港媒香港電台報導，德國國防部對此次熱線表示，雙方討論了南海局勢，包括德國即將在南海部署一艘護衛艦的問題。卡倫鮑爾又提醒對方，維護2016年南海仲裁裁決的重要性。德國又提出了人權問題和中國維吾爾人的處境。