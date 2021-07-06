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日副相談中國犯台美日需防衛 北京：不容插手台灣問題
日本副首相兼財務大臣麻生太郎表示，中國若侵犯台灣，「美日要一同防衛台灣」。大陸外交部發言人趙立堅今回應，已向日方提出嚴正抗議，並指「今天的中國早已不是當年的中國」，絕不容許任何國家以任何方式插手台灣問題。
據中新社報導，趙立堅在6日外交部例行記者會上作上述回應。
他指出，這種言論極其錯誤並且危險，嚴重違反中日四個政治文件原則，損害中日關係政治基礎。中方對此強烈不滿，堅決反對，已經向日方提出嚴正抗議。
趙立堅說，日本軍國主義曾對中國犯下罄竹難書的侵略罪行，某些政客時至今日還對台灣念念不忘，充分暴露出他們沒有深刻汲取歷史教訓。
趙立堅最後強調，「今天的中國早已不是當年的中國，我們絕不容許任何國家以任何方式插手台灣問題，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。」
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