瓦解恐怖襲擊圖謀 港警國安稱破獲擬設置炸彈的港獨組織

香港警察國安處6日午間宣布，瓦解港獨組織「光城者」的恐怖襲擊圖謀，拘捕6名中學生在內的9人，指控其涉嫌策劃在不同地點放置爆炸品TATP，違反港版國安法。

港警國安處指，港獨組織「光城者」有制訂行動書籍，列明計劃襲擊公共設施，包括海底隧道、鐵路、法庭，甚至打算在垃圾桶放置土製炸彈，亦有提及港獨訴求。

警方又稱，該組織分工精密，有金主和有採購爆炸品原材料的人員，並有小組負責製造炸彈、勘察和行動；組織亦刻意找打算離開香港的中學生犯案，用金錢誘使他們完成任務後，安排他們離開香港，更有人曾到兩間法院攝影做紀錄，並租用尖沙咀一間賓館，作為製作炸彈的實驗室，形容策劃已到實踐階段。

港警國安指被捕九人，年齡介乎15至39歲，包括6名中學生，其他3人報稱是大學管理層、中學職員、出租車司機等。

港警國安說行動中檢獲製作炸彈的儀器、化學原料、通訊器材、氣槍、電話卡、8萬港元現金、價值1萬港元的外幣等。警方亦已凍結60多萬港元與案件相關的資產。

港警國安處高級警司李桂華在記者會上說，有人在鬧市中設置土製炸彈實驗室是十分瘋狂，對社會非常不負責任。又說對有年輕人參與感到痛心，譴責有人利誘年輕人參與計劃。呼籲化工原料從業員留意有無形跡可疑的人購買可以製造爆炸品的原料，亦呼籲家長多留意子女，有無被人利用教唆犯罪，甚至參與恐怖活動。

香港警察爆炸品處理課高級炸彈處理主任馬偉德說，在實驗室檢獲少量炸藥、可用作製造炸藥的實驗室工具，相信可以用來製造威力大、危險和不穩定的TATP炸藥。

香港警方還說，「七一刺警案」疑兇家中找到煽動仇恨報導。至於七一銅鑼灣刺警案，法醫已經解剖自殺身亡的疑兇，見到他的心臟被刺破，有3厘米的傷口，相信是致命原因。