港府公布候選人審查委員會 專家：北京全權掌握

(德國之聲中文網) 香港特首林鄭月娥7月6日公布候選人資格審查委員會的名單，剛上任的政務司長李家超將出任委員會主席，委員會的其餘官守成員包含政制及內地事務局長曾國衞丶保安局長鄧炳強丶民政事務局長徐英偉，以及非官守成員前律政司長梁愛詩丶全國人大前常委範徐麗泰丶香港中文大學前校長劉遵義。

林鄭月娥向媒體表示，3位非官守成員都完全符合對國家忠誠，對香港負責及有擔當的條件，而且3人都不是選委會委員，沒有政黨背景，社會地位崇高。她說，3人已接受邀請，將與被委任的政府官員一起做好對參選人資格審查的工作。

候選人資格審查委員會將會負責接下來將登場的特首選舉丶選委會與立法會選舉的參選人資格審查。今年3月，中國的人大以「愛國者治港」為前提通過完善香港選舉制度的決定，讓香港能夠依照相關決定去立法實施。

相關措施除了改變香港立法會議員的組成與選舉方式外，也設立資格審查委員會，負責審查與確認特首丶選委會與立法會選舉參選人的資格。

此外，林鄭月娥6日還提到，香港選舉事務處6月便展開「特別選民登記」，協助選民登記資格受影響和新符合登記資格的個人和團體處理選民登記事宜，整個流程到7月5日晚上截止。

林鄭月娥說，選舉事務處會盡快審核有關的登記，並在7月18日發表界別分組臨時投票人登記冊與最新選民登記數字。她稱選舉委員會界別分組投票人登記「熱情高漲」，所有界別分組合資格的投票人約有1萬人，又說選舉事務處6日已收到9300份投票人登記表格，預估選民登記率會超過9成。

專家：審查委員會完全聽命於北京

香港民意研究所的研究計劃副行政總裁鍾劍華在接受德國之聲訪問時表示，候選人資格審查委員會的成員都是被多數香港人視為聽命於北京的政治人物。他說，這顯示整個委員會將完全聽命於北京，這也代表香港的選舉制度已完全被北京控制。

他說：「這些人都是很『撐北京』的人，而且在香港民意研究所做的幾個民意調查與官員評分中，這個委員會的官守成員分數都很低。至於非官守成員中的梁愛詩與範徐麗泰，在香港人心中的信譽也很低。他們能夠進到委員會，等於是反應了北京的意願。」

香港浸會大學政治及國際關系學系的副教授陳家洛則指出，民間社會無法針對資格審查委員會所做出的決定提出上訴，所以基本上北京設置這個委員會的目的就是為了要控制香港的選舉。他說：「香港的民意在審查候選人的過程中完全不重要，因為這個過程主要的目的是為了測試候選人對北京的忠誠度。」

鍾劍華也提到，中國政府制定國安法與完善香港選舉制度，都是為了推翻80與90年代在基本法中做出與民主發展進程相關的承諾。他說，未來的三場選舉都將被控制下北京的意願之下，任何沒有得到北京許可的候選人，都不會有機會參與選舉。

他告訴德國之聲：「這個新的選舉制度根本不是真正的選舉，因為它沒有民主的成份在內。真的要爭取民主、把香港民意為依歸，並要求中國政府實現當初在基本法中作出的承諾的政治人物，根本沒機會參選。現在討論民主派還有沒有機會參選已經沒意義，因為從一開始北京就是要讓民主派沒有機會。」

© 2021年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】