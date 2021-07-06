港警國安處控「港獨組織」策劃炸彈攻擊 拘捕九人

（德國之聲中文網）繼7月1日發生刺警案後，香港警方6日公布另一起違反《香港國安法》的案件。香港警務處國家安全處（國安處）上午11點舉辦公開記者會，國安處高級警司李桂華表示，警方昨日（5）拘捕了「激進港獨組織」光城者的9名人士，並在尖沙咀彌敦道一間賓館發現一個土制炸彈實驗室，警方在實驗室內檢獲炸藥TATP（三過氧化三丙酮），以及一本詳細的行動指南。

《香港01》報導，據了解，有人企圖利用TATP炸藥襲擊香港公共設施，包括海底隧道丶鐵路丶法院丶街道上的垃圾桶，甚至預計動用汽車炸彈。根據現場發現的指南，策劃人曾多次到法院勘查，並打算在七月上旬展開行動。

李桂華表示，該組織「光城者」主要尋找將會或有意離開香港的中學生，如相關人士完成襲擊行動，便會安排他們立即離開香港。行動中，遭捕的9名人士為5男4女，年齡介於15至39歲，當中6人是中學生，另外有大學管理階層人員丶中學職員以及網上平台出租車司機。警方也在現場檢獲8萬多元的港幣現金丶價值一萬多港元的外幣，並凍結約60多萬元資產。李桂華續指，該組織制造炸彈工序分工仔細，交由不同人士負責視察環境丶采購原材料丶制造炸彈丶尋找金主等。

香港特首林鄭月娥在今日出席行政會議前的記者會上說，這些行動並非偶然，證明「黑色暴力」已從群眾變成隱蔽式，執法部門會進行詳盡調查；政策方面，港府也將加快建立與國安法更健全的制度及機制，要求所有政府部門都要有維護國安的意識。她希望市民能公開譴責暴力，呼籲家長丶校長及牧者都應留意身邊年輕人的狀況，如有違法行為就要立刻舉報。

光城者在反送中運動期間成立，組織的臉書官方頁面介紹寫說：「（我們是）一班革命餘火所組成的組織。旨在繼承先賢之志，延續革命之火。」光城者曾在社群平台發文，認為「武裝起義」是香港「唯一出路」。他們在 5 月初也曾因涉嫌違反國安法而有 7 名成員被捕，臉書最後一則貼文也停留在 5 月 6 日，文中說明組織成員被捕一事，並寫道：「政治打壓不會令我們卻步。」

上周四（7/1）香港飲料集團維他奶公司采購主任梁健輝在銅鑼灣崇光百貨外持刀刺傷一名警員，隨後自戕而亡。該案件引起香港社會關注，有民眾到案發現場向襲擊者獻花哀悼，香港政務司司長李家超事發後在一電視節目表示，警方正調查今次「孤狼式」恐怖襲擊的凶徒，背後受什麼激化或受什麼思想煽動。

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