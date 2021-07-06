香港政務司長李家超 任候選人資格審查委員會主席

剛於上個月底出任香港特區政府政務司司長的李家超再獲新職。據大陸央視新聞報導，香港特區行政長官林鄭月娥6日在出席行政會議前會見媒體時宣布，將由李家超任「候選人資格審查委員會」主席，保安局長鄧炳強、政制及內地事務局長曾國衛、民政事務局長徐英偉任官方委員。

該委員會成員還包括：香港中文大學前校長劉遵義、香港特區首任立法會主席范徐麗泰和香港特區政府首任律政司司長梁愛詩。

根據大陸全國人大關於完善香港特別行政區選舉制度的決定，香港特別行政區將設立候選人資格審查委員會，負責審查並確認選委會委員候選人、行政長官候選人、立法會議員候選人的資格。

大陸國務院港澳辦副主任鄧中華此前表示，作出這一設計的目的非常明確，就是要把「反中亂港」分子排除在香港特別行政區管治架構之外，確保香港特別行政區的行政長官、立法會議員、選委會委員都是由真正的「愛國者」擔任，確保香港的管治權牢牢掌握在「愛國者」手中。

李家超甫於6月23日被任命為香港特區政府政務司司長，他也是香港首位警隊出身的政務司司長，曾在警隊任職33年，歷任警務處副處長、保安局副局長、局長等職。

李家超日前接受央視採訪時表示，國安法實施一年以來，香港社會趨於穩定，百姓生活回歸常態，完善香港選舉制度條例的通過，更加使香港的未來充滿希望。

李家超並稱，中共中央施展治港「組合拳」維護香港繁榮穩定，但未來依舊要防範安全風險，加強國家安全教育，樹立正確的國家安全觀。

林鄭月娥已於4月中公布，香港選舉委員會界別分組選舉、第七屆立法會選舉、第六屆行政長官選舉將分別於今年9月19日、12月19日、明年3月27日舉行。