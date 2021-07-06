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美國發現大陸疑似興建中的百座飛彈發射井 其實是...？

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
參考消息表示，美國指稱甘肅玉門的飛彈發射井，是當地興建中的風力發電機基座。（取自參考消息）
參考消息表示，美國指稱甘肅玉門的飛彈發射井，是當地興建中的風力發電機基座。（取自參考消息）

美國媒體日前報導，位於加州的「詹姆斯．馬丁不擴散研究中心」（JMCNS）透過商業衛星圖像研判，中國大陸正在甘肅玉門附近的沙漠區，興建大量洲際彈道飛彈（ICBM）的發射井。對此，新華社旗下的《參考消息》6日揭曉，所謂的飛彈發射井，其實是當地正在興建的風力發電機基座。

華盛頓郵報日前引述JMCNS說法稱，甘肅省數百平方英里的乾旱地帶，數十個地方正在開工。這119個幾乎一模一樣的建築工地，其特徵與人們看到的中國現有核彈頭彈道飛彈發射設施相似。

JMCNS中心主任劉易斯（Jeffrey Lewis）指出，這種大規模的建造表明，這是中國為了加強其核威懾的可信度而做出的重大努力，他形容該項目的規模「令人難以置信」。

劉易斯甚至認為，這些發射井可能是為東風41的洲際彈道飛彈設計的，這種導彈可以攜帶多枚彈頭，能打到9,300英里遠的目標，有可能使美國處於其射程之內。

對此，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）也表示，相關報導與其他事態發展表明，中國核武庫增長速度更快，超過先前預估的水準，此事令人擔憂，也引發對中國的強烈質疑。

不過，參考消息指出，也許是為了增加「可信度」，華盛頓郵報公布了研究人員用的衛星圖片。但恰恰是這兩張圖，暴露整篇報導的最大破綻。

首先，最明顯的是，第一張圖片右側有一行字，明確寫著：「甘肅玉門風力發電場」（YUMEN GANSU WINDFARM)。美國一眾研究人員和華盛頓郵報似乎有意忽略這一點，卻沒能逃過一般網友的眼睛。

報導稱，很多外國網友通過在地圖軟體上搜索經緯度坐標後發現，報導所指稱的飛彈發射井地點就是風力發電場，質疑為何飛彈發射井會跟風力發電場挨得這麼近？

玉門市政府官網一篇當地領導視察工地的報導，當中一張配圖從高空看，這些興建中的風力發電機基座確實很像飛彈「發射井」。

參考消息稱，此外，從圖中不難看出，「發射井」的分布很密集，這顯然不合常理。洲際彈道飛彈必須廣泛分布，才能避免被敵方攻擊破壞。這個道理，難道中國會不知道？

大陸軍事學者宋忠平指出，用地下發射井的方式發射導彈是冷戰時期做法，現在強調的是機動發射。美國和俄羅斯都有冷戰時期遺留的大量發射井，中國之前沒有那麼多發射井，現在也不大可能選擇這種「最笨拙」的方法。

參考消息表示，網路上曾廣泛流傳：1960年代初，美國中央情報局在衛星照片上赫然發現，中國福建西部山區驚現很多「核彈發射井」，慌張的白宮連忙下令展開進一步探測，在耗費大量人力物力後終於得出結論，那只是客家土樓群！

彈道飛彈 華盛頓郵報

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