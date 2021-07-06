汪洋：當前統戰作用更凸顯 要團結台灣同胞共推統一

據新華社報導，大陸全國政協主席汪洋出席5日在北京舉行的各界人士慶祝中國共產黨成立100周年座談會上表示，新時代新征程矛盾風險挑戰之多前所未有，統一戰線的法寶作用更加凸顯，要團結台灣同胞共同推進祖國和平統一進程。

汪洋在座談會上講話時強調，「人心向背和力量對比是最大的政治，統一戰線是中國共產黨凝聚人心、匯聚力量的重要法寶。」

他指出，中國共產黨始終把統一戰線擺到重要位置。鞏固壯大統一戰線，必須堅持中國共產黨領導，必須圍繞中心、服務大局，必須正確處理一致性和多樣性關係，必須堅持守正創新，必須充分發揮黨外代表人士作用。

汪洋表示，新時代新征程改革發展穩定任務之重前所未有，矛盾風險挑戰之多前所未有，凝心聚力的工作更加繁重，統一戰線的法寶作用更加凸顯。

他並提出，統一戰線要把中國新型政黨制度堅持好發展好完善好，支持民主黨派加強中國特色社會主義參政黨建設；要以鑄牢中華民族共同體意識為主線做好民族工作，促進各民族交往交流交融；要貫徹黨的宗教工作基本方針，堅持宗教中國化方向。