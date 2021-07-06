免費接種新冠疫苗 湖北台胞825人完成

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

湖北省近期開始為在湖北各地台胞接種新冠肺炎疫苗，截至7月1日，已為825名台胞免費接種了疫苗。其中，已打完兩劑疫苗的有537人，打一劑疫苗的有288人。

在襄陽市，台資企業員工在自願知曉的情況下，接種新冠疫苗。經過登記、核對資訊、填寫知情同意書等流程，不到10分鐘的時間，台胞就完成疫苗接種。

蘄春是黃岡台資企業大縣，蘄春有14家台資企業，有15位台商在這裡工作生活，6月中旬以來，當地為在蘄春的台商台胞提供新冠疫苗接種服務。在蘄春經營農業公司的台胞陳錦標，上周接種了第一劑新冠疫苗。

據施打過疫苗的台胞表示，接種過程中，有任何問題，都有專業人員一對一解答，十分方便，整個過程大概就幾分鐘的時間；施打過程也是非常順暢，完全沒有任何不舒服的感覺。

新冠疫苗 台商 新冠肺炎

延伸閱讀

台東傳2官兵打AZ疫苗後不適 士官長插葉克膜搶命

新加坡16歲青少年接種輝瑞 舉重訓練後心臟驟停

中共黨慶後強調統戰 汪洋：團結台胞推進和平統一

58萬劑AZ疫苗傳周三抵台 王定宇建議：開放全民預約接種

相關新聞

免費接種新冠疫苗 湖北台胞825人完成

湖北省近期開始為在湖北各地台胞接種新冠肺炎疫苗，截至7月1日，已為825名台胞免費接種了疫苗。其中，已打完兩劑疫苗的有5...

與德法領導人視訊 習近平：希望中歐擴大共識和合作

中共總書記習近平5日晚間與法國總統馬克宏與德國總理梅克爾舉行視訊峰會。習近平強調，希望中歐擴大共識和合作，為妥善應對全球...

台灣民眾搶殘劑百米衝刺慘摔 大陸網友圍觀嘆：悲哀

大陸新冠疫苗累計接種已突破13億劑次，為儘早建立「群體免疫」，一些地方祭出送禮、摸彩等手段，鼓勵民眾踴躍接種疫苗。與此同...

防護力提升增干擾設備 解放軍直-10最新改進型出鏡

中共百年黨慶7月1日在北京天安門廣場舉行。當日，大陸中國航空工業集團在微博上發布祝福畫面，身後的新版直-10武裝直升機搶...

習近平參加中共中央軍委晉升上將軍銜儀式

據大陸央視新聞報導，中共中央軍委晉升上將軍銜儀式7月5日在北京八一大樓隆重舉行。中共中央軍委主席習近平向晉升上將軍銜的軍...

永齡、台積電與復星簽BNT法律文件 大陸國台辦回應了

報導指出，鴻海永齡基金會、台積電已經與BNT的大中華代理商復星醫藥正式完成法律文件的簽署，BNT疫苗可望於8、9月陸續進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。