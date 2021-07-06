免費接種新冠疫苗 湖北台胞825人完成

湖北省近期開始為在湖北各地台胞接種新冠肺炎疫苗，截至7月1日，已為825名台胞免費接種了疫苗。其中，已打完兩劑疫苗的有537人，打一劑疫苗的有288人。

在襄陽市，台資企業員工在自願知曉的情況下，接種新冠疫苗。經過登記、核對資訊、填寫知情同意書等流程，不到10分鐘的時間，台胞就完成疫苗接種。

蘄春是黃岡台資企業大縣，蘄春有14家台資企業，有15位台商在這裡工作生活，6月中旬以來，當地為在蘄春的台商台胞提供新冠疫苗接種服務。在蘄春經營農業公司的台胞陳錦標，上周接種了第一劑新冠疫苗。

據施打過疫苗的台胞表示，接種過程中，有任何問題，都有專業人員一對一解答，十分方便，整個過程大概就幾分鐘的時間；施打過程也是非常順暢，完全沒有任何不舒服的感覺。