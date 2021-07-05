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與德法領導人視訊 習近平：希望中歐擴大共識和合作

聯合報 / 特派記者呂佳蓉/北京即時報導
中共總書記習近平。圖/取自新華社
中共總書記習近平。圖/取自新華社

中共總書記習近平5日晚間與法國總統馬克宏與德國總理梅克爾舉行視訊峰會。習近平強調，希望中歐擴大共識和合作，為妥善應對全球性挑戰發揮重要作用，中方願與歐洲國家一道優化人員往來快捷通道。

這是中共百年黨慶大會結束後，習近平第一次與外國領導人會談。據大陸央視新聞報導，習近平說，當前，全球疫情形勢依然嚴峻，經濟復甦前景不明。世界比以往任何時候都更需要相互尊重、精誠合作，而不是猜忌對立、零和博弈。

習提出四點看法，首先，堅持正確相互認知。他稱，中歐本著相互尊重、求同存異原則開展合作，雙方全面戰略夥伴關係彙聚了彼此之間最大公約數。要秉持這一精神，正確看待相互差異，理性處理彼此分歧，把穩中歐關係前進航向。

第二，擴大互利共贏合作。中方願同歐方盡早舉行第二十三次中歐領導人會晤，辦好戰略、經貿、人文、數字、氣候領域高級別對話，推進中歐清單產品互認互保。在新冠肺炎疫情防控情況下，不斷優化人員往來快捷通道。希望歐方按照市場原則為中國大陸企業提供公正、透明、非歧視的營商環境。

第三，維護真正的多邊主義。要維護以聯合國為核心的國際體系和以聯合國憲章為基礎的國際關係基本準則，國際上的事需要大家心平氣和商量著辦。中方願同歐方一道，確保昆明《生物多樣性公約》第十五次締約方大會、《聯合國氣候變化框架公約》第二十六次締約方會議均取得積極成果，並共同引導世界貿易組織改革朝正確方向發展，相互支持辦好北京冬奧會和巴黎夏季奧運會。

第四，堅持構建總體穩定、均衡發展的大國關係。習表示，「中國最希望的是發展好自己，而不是取代別人。」中方提出共建「一帶一路」倡議是要創造更多共同發展的機遇。中方願同各方加強對話合作，同時堅決捍衛自身主權、安全、發展利益。希望歐方在國際事務中發揮更多積極作用。

據大陸央視報導，馬克宏在會上表示，法方致力於以務實的態度繼續推進對華合作，支持達成歐中投資協定，加強人文交流，歡迎中國大陸企業投資法國。法方願就世貿組織改革、應對氣候變化和保護生物多樣性等問題繼續同中方保持溝通。

梅克爾則表示，德法中領導人保持交流非常重要。德方願同中方就促進疫苗公平生產分配、恢復人員和貿易往來加強協調合作。歐中關係非常重要，可以合作的領域很多，應相互尊重，通過加強對話減少分歧。德方支持盡快召開「第二十三次歐盟—中國領導人會晤」，希望歐中投資協定盡快得到批准。德方希望同中方加強國際事務合作，願同中方繼續就氣候變化、生物多樣性、非洲應對疫情等問題保持溝通。

 三國領導人還就伊朗核、阿富汗、緬甸等問題交換意見。

習近平 疫情 聯合國

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