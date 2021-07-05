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習近平參加中共中央軍委晉升上將軍銜儀式
據大陸央視新聞報導，中共中央軍委晉升上將軍銜儀式7月5日在北京八一大樓隆重舉行。中共中央軍委主席習近平向晉升上將軍銜的軍官頒發命令狀。
據香港文匯網，5日下午5時15分許舉行晉銜儀式，中共中央軍委副主席許其亮宣讀中共中央軍委主席習近平簽署的晉升上將軍銜命令，中共中央軍委副主席張又俠主持晉銜儀式。
這次晉升上將軍銜的共軍將領是共軍南部戰區司令員王秀斌、西部戰區司令員徐起零、陸軍司令員劉振立、戰略支援部隊司令員巨乾生。
習近平向他們頒發命令狀，表示祝賀。隨後，習近平與晉升上將軍銜的軍官合影。
中共中央軍委委員魏鳳和、李作成、苗華、張升民，以及中共軍委機關各部門主要官員等參加晉銜儀式。
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