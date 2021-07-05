中共黨慶後強調統戰 汪洋：團結台胞推進和平統一

大陸全國政協主席汪洋5日強調，要鞏固壯大統一戰線，要團結台灣同胞共同推進和平統一進程。

據陸媒央視新聞報導，5日大陸「各界人士慶祝中國共產黨成立100周年座談會」在北京舉行，汪洋發表講話，並作上述表示。

汪洋說，統一戰線是中國共產黨凝聚人心、彙聚力量的重要法寶。統一戰線各界人士要認真學習貫徹中共總書記習近平在今年中共百年黨慶「七一」重要講話精神。

汪洋並說，「統一戰線因黨而生、伴黨而行，實踐啟示我們，鞏固壯大統一戰線，必須堅持中國共產黨領導，使統一戰線永遠有主心骨、統戰工作始終有定盤星」。

他最後強調，要以鑄牢中華民族共同體意識為主線做好民族工作，要發展壯大愛國愛港、愛國愛澳力量，「團結台灣同胞共同推進祖國和平統一進程」。