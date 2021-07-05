快訊

李泰穎你在哪？大陸返台居檢者失聯 北市府聯繫3次找不到人

永齡、台積電與復星簽BNT法律文件 大陸國台辦回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中共黨慶後強調統戰 汪洋：團結台胞推進和平統一

聯合報 / 特派記者呂佳蓉／北京即時報導
「各界人士慶祝中國共產黨成立100周年座談會」在北京舉行。圖／取自央視新聞截圖
「各界人士慶祝中國共產黨成立100周年座談會」在北京舉行。圖／取自央視新聞截圖

大陸全國政協主席汪洋5日強調，要鞏固壯大統一戰線，要團結台灣同胞共同推進和平統一進程。

據陸媒央視新聞報導，5日大陸「各界人士慶祝中國共產黨成立100周年座談會」在北京舉行，汪洋發表講話，並作上述表示。

汪洋說，統一戰線是中國共產黨凝聚人心、彙聚力量的重要法寶。統一戰線各界人士要認真學習貫徹中共總書記習近平在今年中共百年黨慶「七一」重要講話精神。

汪洋並說，「統一戰線因黨而生、伴黨而行，實踐啟示我們，鞏固壯大統一戰線，必須堅持中國共產黨領導，使統一戰線永遠有主心骨、統戰工作始終有定盤星」。

他最後強調，要以鑄牢中華民族共同體意識為主線做好民族工作，要發展壯大愛國愛港、愛國愛澳力量，「團結台灣同胞共同推進祖國和平統一進程」。

共產黨 中共

延伸閱讀

疑諷中共黨慶如恐怖片！ 陸女記者稱「女孩獻祭論」引爭議

中共黨慶安檢 記者攜「蘋果電腦」被要求貼標籤

張韶涵登上中共建黨百年晚會演唱 陸委會：不應參加

前中共黨校教授：中共如紙老虎 隨時可能垮台

相關新聞

永齡、台積電與復星簽BNT法律文件 大陸國台辦回應了

報導指出，鴻海永齡基金會、台積電已經與BNT的大中華代理商復星醫藥正式完成法律文件的簽署，BNT疫苗可望於8、9月陸續進...

中共黨慶後強調統戰 汪洋：團結台胞推進和平統一

大陸全國政協主席汪洋5日強調，要鞏固壯大統一戰線，要團結台灣同胞共同推進和平統一進程。

習近平參加中共中央軍委晉升上將軍銜儀式

據大陸央視新聞報導，中共中央軍委晉升上將軍銜儀式7月5日在北京八一大樓隆重舉行。中共中央軍委主席習近平向晉升上將軍銜的軍...

失蹤三年音訊全無 消息證實維族學者遭關押

知名維吾爾學者熱依拉.達吾提在失蹤超過三年後，近日傳出確認被中國政府關在監獄的消息...

習近平明出席「中共與世界政黨領導人峰會」並發表談話

中共中央對外聯絡部發言人胡兆明5日宣布，「中國共產黨與世界政黨領導人峰會」將於7月6日以視訊連線方式舉行，中共總書記習近...

新疆官員：4年多無暴恐案 「保安全才能保人權」

新疆維吾爾自治區7月5日在北京舉行第十二場涉疆問題記者會，新疆維吾爾自治區政府發言人伊力江·阿那依提表示，目前，新疆已連...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。