新疆官員：4年多無暴恐案 「保安全才能保人權」

新疆維吾爾自治區7月5日在北京舉行第十二場涉疆問題記者會，新疆維吾爾自治區政府發言人伊力江·阿那依提表示，目前，新疆已連續4年多未發生暴力恐怖案件；強調保安全才能保人權，不反恐就不能保人權。

他批評美國基於謊言、謠言對新疆人權狀況進行無端指責，只能更加充分暴露美國藉人權問題攻擊、抹黑新疆，插手新疆事務，干涉中國內政的險惡用心。又指美國沒有資格四處揮舞人權大棒，美方需要做的是反省糾正自身犯下的種族滅絕、種族歧視、強迫勞動等人權罪行。

據央視新聞報導，針對境外媒體和智庫稱，新疆在反恐、去極端化過程中存在大規模侵犯人權的問題，伊力江·阿那依提回應指，新疆堅持以事實為根據、以法律為準繩，既依法嚴厲打擊暴力恐怖犯罪，又重視源頭治理，通過依法設立教培中心等方式開展去極端化工作，最大限度消除滋生恐怖主義、宗教極端主義的土壤和條件，最大程度保障了公民基本權利免遭侵害。

他指出，目前，新疆已連續4年多未發生暴力恐怖案件，包括危安案件、公共安全事件在內的刑事案件、治安案件大幅下降，極端主義滲透得到有效遏制，社會治安狀況明顯好轉，人民生活安寧祥和。實踐證明，保安全才能保人權，不反恐就不能保人權。依法打擊恐怖活動，保障各族人民生命財產安全，是對人權的最根本保護。

他表示，為確保在反恐中保障人權，避免因反恐而出現侵犯人權的行為，一方面，新疆不斷加強反恐立法工作，保障反恐在法治軌道上進行，依法打擊恐怖主義行為。比如，先後發布了《新疆維吾爾自治區宗教事務條例》《新疆維吾爾自治區實施〈中華人民共和國反恐怖主義法〉辦法》《新疆維吾爾自治區去極端化條例》。

另一方面，堅決防止因反恐而發生限制新疆各族群眾基本權利的現象，保障人民依法享有廣泛權利和自由，保障正常社會生活。比如，在依法設立教培中心開展去極端化工作中，嚴格貫徹落實大陸憲法和法律關於尊重和保障人權的基本原則，充分保障了學員的人格尊嚴不受侵犯，嚴禁以任何方式對學員進行人格侮辱和虐待；充分保障了學員的人身自由和通信自由，實行寄宿制管理，學員可以回家，有事請假；充分保障學員宗教信仰自由和使用本民族語言文字的權利。