失蹤三年音訊全無 消息證實維族學者遭關押

(德國之聲中文網) 知名維吾爾學者熱依拉.達吾提在失蹤超過三年後，近日傳出確認被中國政府關在監獄的消息。根據自由亞洲電台維吾爾語組7月1日的報導，該台記者近日向多名新疆大學的員工詢問達吾提的下落，其中一人在訪問中證實，達吾提已被判刑，並正在監獄中服刑。

然而，該名職員卻說不清楚達吾提被關在哪個監獄以及被判刑幾年。達吾提的女兒阿克達·普拉提告訴德國之聲，她在等待了三年多後，終於確認母親被關在監獄中，雖然對她來說這是個悲傷的消息，但至少她終於不會對母親的案情一無所知。

她說：「過去幾年，我接受過很多采訪，並在很多大學內講述我家人被中國政府監禁的事實。但經常有人質疑我所分享的內容，並告訴我：『妳怎麼知道妳媽媽在監獄裡。或許她是出車禍死了，也可能她是失蹤了，但妳家人不跟妳說。』」

在2017年12月被強迫消失前，達吾提是新疆大學的新疆民俗文化研究中心主任，長年透過寫文章與到各處演講來宣揚維吾爾人的文化與傳統。她許多研究項目都得到中國政府的資助，而她本人更是個有超過30年資歷的共產黨員。

維吾爾學者遭打壓

普拉提在訪問中指出，過去幾年大量在新疆的維吾爾人遭到迫害，其中也包含與她母親一樣同為學者的維吾爾人。根據總部位於華府的維吾爾人權項目2019年5月的一項統計，自從中國政府2017年開始在新疆大規模關押維吾爾人後，至少有435位維吾爾知識份子遭當地政府送進再教育營，或是遭判刑。

除了達吾提外，今年4月在中國官媒CGTN播出的一個紀錄片中宣稱，新疆教育廳前廳長沙塔爾•沙吾提與教育廳前副廳長阿力木江•買買提明自2004年起策劃在新疆中小學的維吾爾語教科書中，放入含有血腥丶暴力丶恐怖與分裂思想相關的內容。

其中兩名被指控負責編輯與審核教科書內容的編輯是瓦依提江•吾斯曼與牙裡坤•肉孜。普拉提告訴德國之聲，牙裡坤•肉孜是她母親的大學同學，長年在新疆教育出版社擔任編輯，因為多年前曾參與編輯維吾爾語的教科書，今年被新疆政府判了很重的刑期。

她說：「許多維吾爾學者多年來不斷遵循中國政府的規則去行事，但近年來卻突然被以污名化的形式判刑與關進監獄。所以過去幾年我不只是為我母親發聲維權，也是在為其他與她有類似處境的維吾爾人發聲。」

不放棄為母親發聲

事實上，在她母親被強迫失蹤前，普拉提才剛從美國大學畢業，逐步踏入商業分析師的工作。她表示，在她開始為母親發聲之前，自己從未參與過任何與政治相關的活動。

她告訴德國之聲：「我開始為我母親發聲時，我在專業領域內才工作一年多，所以我所有的生活被我母親發聲佔據了，但我並不會對這個決定感到後悔，因為我希望讓母親能獲釋回家的決心非常強。」

當被問到她覺得母親是否也有可能出現在中國官媒的認罪視頻中時，普拉提表示，根據中國政府過去幾年在新疆議題上的作法，她認為這是很有可能發生的。她表示：「我會擔心我母親，我不希望她被強迫承認她沒犯下的罪行。我要求中國政府釋放我母親，讓我見到我媽媽。3年多不讓母女見面是很殘酷的一件事，我想告訴他們，任何力量都無法阻止我為我母親發聲，我會為她獲釋去盡一切的努力。」

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