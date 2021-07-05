憂國安法效力 多個香港民間組織宣布解散

(德國之聲中文網) 在《香港國安法》生效滿一年後的幾天，香港便傳出有多個公民社會團體因擔憂國安法的效力，宣布解散，其中包含2014年成立的進步教師同盟與由多名律師組成的法政匯思。

進步教師同盟在香港教育界被視為改革派，該組織長期主張「堅守獨立自主，追求民主公義」，並曾參與2014年香港教協監事會換屆選舉，最終取得六個席次。組織中的成員包含曾在政改座談會舉起「我有權選特首」牌子的中學教師吳美蘭丶2012年曾在反國民教育科活動中絕食的退休教師韓連山與從事教師專業發展的戚本盛。

在2019年的「反送中」示威期間，進步教師同盟曾多次與其他教育界的團體發聲明，要求港府撤回逃犯條例的修訂，以及成立獨立調查委員會等訴求。該組織4日在其官方臉書頁面上，發文宣布即時停止運作，目前該組織的臉書頁面也已不存在。

另一方面，由多名法律界人士於2015年成立的法政匯思，在一兩個月前便已解散，多名成員4日在接受《立場新聞》詢問時，也確認了相關消息。目前，該組織的臉書專頁與網站已無法進入。

法政匯思成立以來，都是以捍衛法治丶司法獨立丶及為民主丶人權丶自由丶公義等核心理念來發聲，過去曾發表過《香港法治報告》，並針對「一國兩制」被嚴重威脅發聲。

根據《立場新聞》報導，過去十天內，已有八個在香港的民間組織宣布解散，包含「沙田區政」丶民主派政黨「新民主同盟」丶醫生工會「前線醫生聯盟」丶醫學組織「杏林覺醒」與香港零時政府。其中，香港零時政府的創辦人黃浩華向媒體指出，香港時勢改變，連非政治的項目都難以開展不如解散。

七一刺警案2人被捕

另一方面，在一名男子7月1日在銅鑼灣以刀子襲擊一名執勤警察後，全案由香港警務處轄下的國安處主導調查，並於周日 (7月4日) 逮捕兩名被指涉在網絡上「煽惑他人」仿效殺警及向警署縱火的男女。

香港警務處長蕭澤頤向媒體表示，周末有很多人在網上鼓動丶煽動他人襲警丶殺警丶向警察建築物縱火，除了目前已被逮捕的兩人外，港警會繼續調查是否有其他人也犯了同樣罪行，不排除未來有更多人會因此被捕。

港警「網絡安全及科技罪案調查科」科技罪案組警司譚威信4日表示，目前沒有證據顯示這一男一女之間有直接關聯，案件仍處於調查階段。港警聲稱，不變透露涉案的社交網絡平台以及相關言論的具體字眼，只說相關言論是「非常嚴重罪行」。

多家港媒報導稱，港警國安處留意到7月1日案發後，網路上不斷有人鼓吹以不同方式悼念殺人未遂的嫌犯，並有家長帶著幼童進行悼念，認為這樣的舉動「意圖美化丶浪漫化丶英雄化甚至合理化凶手企圖謀殺的冷血行為」。

(綜合報導)

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