【專家之眼】中共百年 習近平為何不提「一國兩制」？

在7月1日中共百年黨慶的演說中，習近平總書記竟然完全不提「一國兩制」，原因何在？二o一九年一月二日，習近平突然提出大陸不常提出的「一國兩制」，並鼓勵兩岸一起研究「一國兩制的台灣方案」。後者與同年六月在香港爆發的「反送中」事件，普遍被視為是北京送給蔡英文總統的「兩把槍」，加上國民黨的不團結，不僅讓民進黨選情從低迷到翻盤，還讓蔡以出人意外的八百一十七萬超高票當選連任。

這次習總在百年黨慶的「七一講話」中，隻字不提「一國兩制」，原因至少有以下四端。首先，兩岸統一的目標仍然是中國的黨、國與人民長期追求的目標，但因為美國為首的國家與台灣分裂勢力已做了更密切的合作，甚至不排除他們在未來會做出更緊密的結合，共同推動他們的「反中」與「反華」的目標。

因此，在這個國際新情勢下，原先在台灣推動「一國兩制的台灣方案」已變得不再是那麼當務之急，而應集中心力對付美國為首企圖分裂中國領土的「反中」與「反華」的勢力，甚至不惜「頭破血流」也要維護領土完整。

其次，香港去年六月通過「港版國安法」之後，美國為首的國家就認為「一國兩制」已死。的確，為了維護香港的政治穩定，北京決定犧牲香港的自由與繁榮，自然「一國兩制」也隨之蕩然無存。當美國為首的國家抨擊「一國兩治」在香港已死，北京也百口莫辯。

第三，「一國兩制」既然在香港不復存在，則「一國兩制」的立論基礎更不可能為絕大多數台灣人民所接受。

最後，大陸在台灣推動「一國兩制的台灣方案」，結果卻是讓國民黨將「九二共識」放入冷凍櫃，敬鬼神而遠之，反而讓國共關係漸行漸遠。

習近平對台灣也許不會永遠放棄「一國兩制的台灣方案」，但至少現階段是不會再提了，一方面任務隨著形勢轉變而調整，另一方面則是大陸再也不想在無意之間做民進黨的「助選員」了。