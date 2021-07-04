社科院日本所所長：日本與周邊國家關係普遍不好應反思

中國社科院日本研究所所長楊伯江三日在北京清華大學主辦的「第九屆世界和平論壇」閉幕式上稱，日本與周邊國家關係普遍不好，日方應就此反思並改進其外交。

閉幕式當天下午進行「中日關係：共促亞太繁榮與和平」小組討論，楊伯江在會上表示，關於中日兩國間國民感情欠佳的問題，日本方面對自己的外交應當有所反思，有所改進。

《北京日報》報導稱，楊伯江在會上直言：「如果說我只跟韓國關係不好，可能韓國有問題；我只跟中國不好，可能中國有問題，但是日本普遍跟周邊國家關係都不好……」，而楊伯江說到此處，現場觀眾爆出一陣笑聲。

楊伯江說，希望日本的外交不要成為韓國前總統朴槿惠所說的那樣—「『安倍外交』是甜甜圈」，「周圍搞得很瓷實，有東西有面，俯視地球儀，但是中間的部分恰恰是空洞的，是空洞無物的。」他進一步說，「甜甜圈」其實正是日本外交的一個現狀。「我希望我們的鄰國（指日本）能夠有所改進，中日能夠和諧相處，相互協作，共同走向一個更美好的未來。」

2020年年底，日本一項民調顯示，對中國印象「不好」的日本人占比高達全體國民的89.7%。對此，當時履新日本駐北京大使的垂秀夫受訪時表示「希望中方能夠好好研究。當然，我們願意同中方一起思索」。在同時回應「對日本有好感的中國人增多」時，垂秀夫表示將為改善中國人的對日情感不懈努力。