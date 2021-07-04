新疆棉事件重挫中國H&M 第二季銷售額減少28%

曾因發表拒用新疆棉聲明而被中國大陸民眾抵制的瑞典服飾品牌H&M，最新一份財報顯示，今年第二季在中國大陸的銷售額按年減少28%，損失達7500萬美元。

據星島網報導指出，在今年3月至5月期間，中國H&M的銷售額從去年同期的2.64億美元（約20.5億港元），下跌至約1.89億美元（約14.6億港元）。與全球銷售額54億美元（約419億港元）相比，雖然中國大陸市場的損失占很小一部分，但對於一直在快速成長的時尚市場來說，是重大打擊。中國H&M更一度跌至第6大市場。

H&M未被中國大陸民眾抵制前，中國大陸一度是H&M的第3大市場，集團的貢獻率約6%，僅次於美國和德國。在疫情期間，H&M亦是唯一增長的主要市埸。

同樣表明拒用新疆棉而遭中國大陸人抵制的運動品牌Nike，在最近一季的大中華區銷售額增長17%，達19億美元（約147億港元）。