港警國安處接手警員遇襲案 李家超批民眾獻花意識壞

香港警務處國家安全處接手調查七月一日在銅鑼灣發生的一起企圖謀殺及自殺案，案中兇手用刀刺傷一名男警後自殘身亡。

據香港電台報導，警方初步調查發現兇徒受到失實資訊及煽動性言論激化而策動「孤狼式恐怖襲擊」，但不會排除任何可能性。港警國安處現正積極全方位調查案件，包括兇手有否同黨，是否被煽動而犯案，幕後是否有人支持或操控等。

此外，香港政務司司長李家超說，到銅鑼灣警員遇襲地點獻花的人，意識非常壞，等同叫人繼續做類似的恐怖活動，他說如果有人宣揚或煽動恐怖活動，有可能違反《國安法》，又指恐怖活動會擴散，手法亦會演變，可能日後會涉及用槍或炸彈，傷害會更大，受害的亦不只是警員，有可能波及其他市民。

李家超在一個電視節目表示，警方正調查今次「孤狼式」恐怖襲擊的兇徒，背後受甚麼激化或受甚麼思想煽動。

被問到會如何解讀，市民到場獻花所反映的意識，他表示，其中一個原因是，以往香港流傳一些壞訊息，只要相信自己正確，就不必守法，自由等於無法無天的自由，不必考慮他人，自己的自由可凌駕他人。

李家超說，不滿政府施政，不可以與恐怖活動混為一談，應該不認同及譴責恐怖活動；對於政府施政，應以合理合法方式提出，他明白政府許多施政都可以再推進一步和優化，但不代表可以為所欲為。

他指出，香港選舉制度已得到完善，市民可向議員、滅罪委員會，及分區委員會等反映，政府一定會努力解決，但許多問題並非一蹴而就。